Avatar
Editor
 Özge Sönmez

74 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! Milyonlarca hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
08:36
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
08:40

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 hafta içinde 74 ilde büyük operasyonları yapıldığını duyurdu. Bu operasyonlar kapsamında ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

74 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! Milyonlarca hap ele geçirildi

BİNLERCE PERSONELLE BÜYÜK OPERASYON

Bakan Yerlikaya, ‘biz sizin yanınızdayız’ notuyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bin 811 şüpheliyi yakaladık İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Mersin, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Manisa, Diyarbakır, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir, Denizli, Hatay, Sakarya, Malatya, Eskişehir, Kahramanmaraş, Aydın, Mardin, Trabzon, Van, Ordu, Erzurum, Zonguldak, Adıyaman, Elazığ, Osmaniye, Rize, Yalova, Çorum, Kırklareli, Sinop, Amasya, Çanakkale, Düzce, Kütahya, Afyonkarahisar, Karaman, Niğde, Bolu, Giresun, Kars, Kilis, Sivas, Iğdır, Nevşehir, Bingöl, Uşak, Aksaray, Batman, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Edirne, Tokat, Burdur, Bilecik, Erzincan, Hakkari, Muş, Şırnak, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis ve Çankırı'da 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik. Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İl Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz."

74 ilde büyük uyuşturucu operasyonu! Milyonlarca hap ele geçirildi
