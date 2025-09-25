Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

81 ilde ruhsatsız silah operasyonu! Binlerce kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 hafta içinde 81 ilde "Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara” yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 867 adet silah ele geçirildiğini ve 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
81 ilde ruhsatsız silah operasyonu! Binlerce kişi hakkında işlem yapıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 08:27
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 08:30

Bakan Yerlikaya, 81 ilde ruhsatsız silah operasyonlarının detaylarını paylaştı. Operasyonlar kapsamında 1.867 adet silah ele geçirildi, 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

BİNLERCE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye genelinde ruhsatsız silah taşınan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 766 adet ruhsatsız tabanca, 428 adet kurusıkı tabanca, 649 adet av tüfeği, 24 adet uzun namlulu silah olmak üzere toplam bin 867 adet silah ele geçirildi. 2 bin 82 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

81 ilde ruhsatsız silah operasyonu! Binlerce kişi hakkında işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya ayrıca bu kabine dönenimde düzenlenen operasyonlarda toplam 139 bin 878 adet ruhsatsız tabanca, 39 bin 665 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, 65 bin 315 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 248 bin 603 adet silahın ele geçirildiğini ve 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

"CİDDİ BİR TEHDİT UNSURU OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda ruhsatsız silahları bir unsuru olduğunu belirterek, "Ruhsatsız silahı yalnızca bir ‘yasa ihlali’ olarak değil, toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak görüyoruz. Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yerlikaya paylaştı: Kadın pilot mahsur kalan 7 denizciyi böyle kurtardı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirleri enselendi
ETİKETLER
#polis
#jandarma
#tehdit
#güvenlik
#Ruhsatsız_savaş_silahları
#Silah_ele_geçirme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.