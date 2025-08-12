Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Açık büfe ve serpme kahvaltı sistemi değişiyor! Hükümet harekete geçti

Türkiye’de her yıl 23 milyon ton gıda israf ediliyor. Meyve ve sebzelerin yüzde 35’i ise sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. Hükümet açık büfe ve serpme kahvaltıda israfı azaltacak düzenleme için harekete geçti. Planlanan düzenleme ile açık büfe ve serpme kahvaltıda kişi sayısı dayatmalarına son verilmesi hedefleniyor. İşte detaylar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Açık büfe ve serpme kahvaltı sistemi değişiyor! Hükümet harekete geçti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 09:23

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, Türkiye'de yıllık 23 milyon tona ulaşan gıda israfının önlenmesi için harekete geçti. İsrafla mücadeleye yönelik kapsamlı bir rapor hazırlayan kurul, raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Konunun Meclis'e taşınmasıyla birlikte yapılacak kanuni düzenlemelerle israf sona erecek, serpme kahvaltıda mekânların kişi dayatmasının da önüne geçilecek.

Açık büfe ve serpme kahvaltı sistemi değişiyor! Hükümet harekete geçti

KAHVALTI DAYATMASI YAPAN MEKÂNLAR İSRAFI KATLIYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; son yıllarda hızla trend haline gelen serpme kahvaltı furyası artık bir işkenceye dönüştü. Masada üç kişinin olması halinde iki kişilik kahvaltı vermeyen, kişi sayısına göre servis açan ve buna göre serpme kahvaltı dayatması yapan mekânlar vatandaşı bezdirirken israfı da katlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, serpme kahvaltıların yüzde 50'sinin çöpe gittiğini söyledi. Bingöl, "Bu israf mekânların kişi sayısı dayatmasıyla daha da büyüyor. Mesela üç ya da dört arkadaş iki kişilik serpme kahvaltıyla rahatlıkla doyabilir ancak birçok mekân kişi sayısı dayatması yapıyor. Daha fazla ürün getiriyor. Bazılarına hiç el bile değmeden masadan alınıyor. Tabağa konulan ama dokunulmayan yiyecekler doğrudan çöpe gidiyor" dedi.

Açık büfe ve serpme kahvaltı sistemi değişiyor! Hükümet harekete geçti

Otellerin açık büfelerinin de bir israf düzeni olduğu aktaran Bingöl, "Çok çeşit var deyip insanlar her şeyden alıyor ancak yemiyor. Milyonlarca lira çöpe gidiyor" diye konuştu. Türkiye'de gıda enflasyonuyla mücadele için öncelikle israfın önlenmesi gerektiğini vurgulayan Bingöl, "Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu olarak kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. İki ay içinde önce Cumhurbaşkanımıza sonra da ilgili kurumlara bu raporu sunacağız" ifadelerini kullandı.

YASALARLA DÜZENLENECEK

Raporun Meclis'e gelmesi halinde israfın önlenmesi için bazı düzenlemelerin devreye alınabileceğini anlatan Bingöl, şöyle devam etti: "Otellerde her şey dahil sistemi ala carte bir düzene geçebilir. Kişi yiyeceği kadar yemeği söyler. Her şeyi görüp alıp yememekten ise seçtiği ve karnını doyuracağı ürünlerle masadan kalkar.

Yine restoran ve kafelerde olması halinde kişi dayatası yapılamaz. İki kişilik serpme kahvaltıyı isteyen üç kişi yer isteyen 5-6 kişi. Mekân buna izin vermezse müşteri Ticaret Bakanlığı'na durumu bildirir ve ceza yazılır."

Açık büfe ve serpme kahvaltı sistemi değişiyor! Hükümet harekete geçti

SOKAKLARA YEMEK DÖKÜLEMEYECEK

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu'nun sunmaya hazırlandığı raporda bölümü de dikkat çekiyor. Raporda hayvanlara verme gerekçesiyle sokaklara da yemek dökülmemesi gerektiği vurgulanıyor. Bunun hem şehri kirlettiğini hem de bakterilerin yayılımını artırdığını anlatan Ramazan Bingöl, "Bu yemeklerden yiyen hayvanlar da hasta oluyor.
Sokaklar da mikrop yuvası haline dönüşüyor. Veterinerlerden de bu tür şikâyetler çok geliyor. Hiçbir Avrupa ülkesinde sokak hayvanlarına verme gerekçesiyle yemek dökemezsiniz. Bu doğal dengeyi de bozuyor" dedi. Yemek ya da ekmek artıklarının toplanarak hayvan barınaklarına gönderilmesi gerektiğinin altını çizen Bingöl, "Ama tabi en önemlisi bunun önüne geçmek" diye konuştu.

GÜNDE 12 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Türkiye'de günde 12 milyon ekmeğin çöpe gittiğini aktaran Bingöl, "Burada bin bir emekle üretilen buğday da çiftçinin ve fırıncının emeği de çöpe gidiyor. İklim şartları nedeniyle tarım yapmak her geçen gün zorlaşırken, dünya küresel bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya iken biz ekmeği çöpe atıyoruz. Bunun önüne geçmek için özellikle mekânlarda verilen ekmeklere sınırlama getirilmeli. İhtiyaç halinde takviye olmalı. Tüm bu detaylar raporumuzda yer alıyor" dedi.

Açık büfe ve serpme kahvaltı sistemi değişiyor! Hükümet harekete geçti

23 MİLYON TON GIDA İSRAF EDİLİYOR

TİSVA'nın raporuna göre;
Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor.
Meyve-sebzelerin yaklaşık yüzde 35'i sofraya ulaşamadan kayboluyor ya da çöpe gidiyor.
İsraf en çok evlerde, hizmet sektöründe, perakendede ve dağıtım süreçlerinde görülüyor.
Tedarik zinciri ile hasat ve depolama süreçlerindeki hatalar ve plansızlıklar da israfı artırıyor.
Türkiye'de yılda 4 milyar 380 milyon ekmek çöpe gidiyor.
Bir yılda kişi başına çöpe atılan yiyecek miktarı 102 kilogram.
Çöpe giden gıda miktarının yüzde 5 azaltılması halinde on milyarlarca lira tasarruf sağlanıyor.
Dünyada 783 milyonu aşkın insan açlık çekiyor.
Dünyada günde 25 binden fazla çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor.

ETİKETLER
#sokak hayvanları
#gıda israfı
#gıda enflasyonu
#Yasal Düzenleme
#Serpme Kahvaltı
#Ekmek Israfı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.