TGRT Haber
16°
 Nalan Güler Güven

Acılı eş dehşete düşüren detayları paylaştı! 6 kadın birbirine sarılarak ölmüş

Kocaeli'ndeki parfüm dolum fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Feci yangında hayatını kaybedenler arasında Esma Gikan'ın eşi Aytekin Gikan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tesiste tek bir kapı olduğunu ve başka çıkış bulunmadığını vurgulayan acılı eş, "Yangın kapıda başlamış. Arkada çalışan insanlar kendilerini soyunma odasına veya mutfağa atmışlar. Orada birbirlerine sarılarak ölmüşler" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
15:11
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
15:11

'nde bulunan tesiste cumartesi sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangında 55 yaşındaki Şengül Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 17 yaşındaki Nisa Taşdemir, 16 yaşındaki Cansu Esatoğlu, Esma Dikan ve 65 yaşındaki Hanım Gülek hayatını kaybetti; 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

Acılı eş dehşete düşüren detayları paylaştı! 6 kadın birbirine sarılarak ölmüş

"BURADA CİNAYET VAR"

Faciada eşi Esma Gikan'ı kaybeden Aytekin Gikan, açıklamalarda bulundu. Eşinin de iş yerinde sigortasız çalıştırıldığını söyleyen Gikan, ihmallere de dikkati çekti. Gikan, "Burada 15, 16, 17 yaşındaki çocuklar çalıştı, onlar da sigortasızdı. Burada 6 can gitti. Herhangi bir merdiveni, yangın söndürme sistemi yok. Burada ihmal var, cinayet var. Benimle 3 çocuğum ortada kaldık. Ayrıca 6 ocak söndü. Bunun hesabı kim verecek? Kime sorulacak. Bu iş yerinin ruhsatı da yok" dedi.

Acılı eş dehşete düşüren detayları paylaştı! 6 kadın birbirine sarılarak ölmüş

"BİRBİRLERİNE SARILARAK ÖLMÜŞLER"

Tesisi göstererek konuşmasına devam eden Gikan, şu ifadeleri kullandı:

"Şu gördüğünüz iki tane boru var. Biri soyunma odası, biri mutfak. Şu mutfak veya soyunma odasında herhangi bir yangın merdiveni, herhangi bir çıkış kapısı olsaydı belki şu anda biz bunları bunları konuşmazdık. İş yeri sahibi kaçarken oğluyla beraber iki çuval parayla yakalanmış. 6 kişinin görevden alındığı söylendi. İsterse hepsi görevden alınsın ne olacak? Yanan ocaklar var. Şuan da ben ve 3 çocuğum ortada kaldık. Bunun sorumlusu kim? Bunun hesabını kim verecek. Çıkış için tek yeri var. Altta çıkış yok. Sadece çıkış olarak gördüğünüz yer var. Başka bir çıkışı yok. Zaten yangın kapıda başlamış. Arkada çalışan insanlar kendilerini soyunma odasına veya mutfağa atmışlar. Orada birbirlerine sarılarak ölmüşler."

Acılı eş dehşete düşüren detayları paylaştı! 6 kadın birbirine sarılarak ölmüş

"OLAN BİZİM GİBİ GARİBANLARA OLUYOR"

"Buraya zabıta amiri en az 20 kere gelmiş. Hiç mi, 'yangın merdiveni yok', 'yangın söndürme sistemi yok' dememiş? Maliye de gelmiş, kontrol etmiş. Buranın çalışma ruhsatı da yok. Son anda eğer çıkartılmışsa onu bilemiyorum. Bu iş yeri 4 yıldır burada. Olan bizim gibi garibanlara oluyor."

Acılı eş dehşete düşüren detayları paylaştı! 6 kadın birbirine sarılarak ölmüş

"OLAN BİZE OLDU"

Eşinin kendisine destek olmak için çalıştığını söyleyen Gikan, "Ben 20 bin lira ev kirası ödüyorum. Eşim de maddi-manevi bana yardımcı olmak için çalışıyordu. Ben sigortasız çalıştırıldığı için eşimi işten çıkartmıştım. Herhangi bir şey olursa diye korkum vardı. Eşime 700-750 lira yevmiye veriliyordu. Ayrıca 100 lira da öğle yemeği için veriliyordu. İşten çıktıktan sona iş yerinden telefon açtılar, kapıya geldiler. 'Gel, bizimle çalış. İşe elin yatkındı, çok çalışıyorsun. Bize de lazımsın, sigorta yapacağız' dediler. Ha bu gün ha yarın derken bu şekilde yetiştirdiler. Bu anlattığım 2 ay önce oldu. Eşimi 2 ay önce işten çıkartmıştım. Ben akşam çıkarttım, sabah geri çağırdılar. Sigorta da olmadı. Olan bize oldu" şeklinde konuştu.

Acılı eş dehşete düşüren detayları paylaştı! 6 kadın birbirine sarılarak ölmüş

"OKUL HARÇLIĞI İÇİN DE ÇALIŞAN VARDI"

Aynı aileden 3 kişinin de olay sırasında vefat ettiğini hatırlatan acılı eş, "Burada ocaklar söndü. Okul harçlığını çıkartmak için çalışan da vardı, ailesini geçindirmek için çalışanlar da vardı" sözlerine ekledi.

Acılı eş dehşete düşüren detayları paylaştı! 6 kadın birbirine sarılarak ölmüş
