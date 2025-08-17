Menü Kapat
AFAD'dan depreme hazırlık uyarısı! 'Bunları mutlaka yapın'

AFAD, deprem öncesinde ve anında yapılacaklara ilişkin önemli bir bilgilendirme videosu yayımladı.

ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), Marmara Depremi'nin 26'ncı yılında, öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlarla ilgili bir video yayımladı.

AFAD'dan depreme hazırlık uyarısı! 'Bunları mutlaka yapın'

"DEPREMİN ZARARLARINI ENGELLEMEK MÜMKÜN"

AFAD'ın Next Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, depremin üzerinden çeyrek asır geçse de acının hep taze, afetlerin dünyanın ve Türkiye'nin yadsınamaz bir gerçeği olduğu ifade edildi. Türkiye'nin, deprem ülkesi olduğunun altı çizilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Ülkemiz sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğa kaynaklı afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Depremleri engellemek mümkün değil ancak deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlar ile depremin olası zararlarını engellemek mümkün."

AFAD'dan depreme hazırlık uyarısı! 'Bunları mutlaka yapın'

DEPREM ÖNCESİNDE VE ANINDA NE YAPMALYIZ

  • Paylaşımda ayrıca deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:
    Yaşadığınız yerin deprem tehlikesini e-Devlet'te hizmete sunulan Türkiye Deprem Tehlike Haritası uygulaması (tdth.afad.gov.tr) üzerinden hemen öğrenebilirsiniz.
  • Yeni bir eve taşınmadan önce bina yönetimi ya da belediyelerden edinebileceğiniz yapı ruhsatını ve yapı kullanma izin belgesi olarak da bilinen iskan ruhsatını mutlaka kontrol ediniz.
  • Tüm hane halkının katılımıyla Afet ve Acil Durum Aile Planınızı şehir içi dışı destek kişilerini, afet anındaki görev dağılımını, e-Devlet üzerinden öğreneceğiniz toplanma alanı ile alternatif evden çıkış ve tahliye rotalarını konuşabilirsiniz.
  • Deprem anında doğru davranışları pekiştirmek için Afet ve Acil Durum Planı ile Tahliye Planını 6 ayda bir uygulayınız.
  • Acil çıkış yolları ve tahliye planınızı da içeren iş yerleri için Afet ve Acil Durum Planınızın hazır olması ve bu planın 6 ayda bir tatbikatlarla tüm çalışanlar arasında uygulanması hayat kurtarıcı bir önlemdir.
  • Doğru ilk yardım bilgi ve becerilerine sahip olarak, afet ve acil durumlar sonrasında çevremizdekilere ve kendimize yardımcı olabiliriz. İlk yardım hayat kurtarır.
  • Evde 'tehlike avı' yaparak bir afet anında bize zarar verebilecek ağır eşyaları ve rafları duvara sabitlemek, yanıcı maddeleri uygun şekilde depolamak ve gerekiyorsa yerlerini yeniden düzenlemek kritik önemdedir.
  • Afet sonrası özellikle ilk 72 saat için gerekebilecek miktarda su, yiyecek, battaniye, ilaç ve belge kopyaları ile ilk yardım çantası gibi acil ihtiyaç malzemelerinin bulunacağı afet ve acil durum çantanızı hazırlayınız ve 6 ayda bir güncelleyiniz.
  • Afetlerle mücadelede ilk adım, tehlikeleri ve alınabilecek önlemleri öğrenmektir. Temel Afet Farkındalık Eğitiminizi AFAD YouTube hesabından çevrim içi olarak hemen alabilirsiniz.
  • Çocuklara yaşına uygun şekilde, korkutmadan ama aynı zamanda da saklamadan verilen her doğru bilgi onları güçlendirir. Oyun ve tatbikatlarla onları her türlü duruma hazırlayabiliriz. Belirsizliğin çocuklarımızı daha çok kaygılandıracağını unutmayalım.
  • Ülkemizin her yerinde acil çağrı numaralarına 112'den ulaşılabilmektedir. 112'yi ve özel acil durumlar için gerekebilecek tüm acil durum numaralarını, çocuklarımız dahil tüm hane halkına öğretelim.
  • Çök-kapan-tutun ile deprem anında oluşabilecek yapısal olmayan hasarlardan korunabilirsiniz. Deprem anında çök-kapan-tutun yapabileceğiniz güvenli noktaları tespit ediniz.
  • Depremin ilk saniyeleri en kritik ve tehlikeli sürelerdir. Asansörler servis dışı kalabilir ve merdivenler çökebilir. Dışarıya çıkmak için depremin bitmesi beklenmeli ve önceden belirlenmiş uygun tahliye yolları kullanılmalıdır.
  • Deprem bizi değil başka insanları etkilediğinde de çalışmaları aksatmamak için acil durum araçlarının güzergahlarını olabildiğince boş bırakmak gerekmektedir. İletişimin kesilmemesi için telefon hatları yerine SMS ve internet tabanlı anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanmak gibi sorumluluklarımız olduğunu da unutmayalım.
  • Afet ve acil durumlarda doğrulanmamış bilgiler çok daha hızlı yayılmaktadır. Özellikle sosyal medya platformlarında yayılan dezenformasyonlar sadece bilgi kirliliğine değil, can kayıplarına bile yol açabilmektedir. Bu yüzden resmi kaynaklar dışında dolaşan bilgilere itibar etmemeli ve teyit edilmemiş bilgileri paylaşmamalıyız.
  • Afet öncesinde ve sırasında doğru ve güncel bilgiye ulaşmak için sosyal medya platformlarındaki resmi AFAD hesaplarını takip edebilirsiniz.
  • Afetlerle mücadele toplumsal bir sorumluluktur. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne kaydolarak alacağınız eğitimlerle ülkemizin afetlerle mücadele gücüne güç katabilirsin."
