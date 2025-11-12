Menü Kapat
14°
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Akdeniz depremlerle peş peşe sallandı, Naci Görür uyardı! "Çok stres yüklendi"

Akdeniz'de yarım saat içinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından deprem uzmanı Naci Görür'den bir uyarı geldi. Helen-Kıbrıs Zonu'na dikkat çeken Görür, "Depremlerin geleceği belliydi" dedi. Ayrıca Görür, 6 Şubat depremlerinin ardından bu bölgeye çok stres yüklendiğini aktardı.

Akdeniz depremlerle peş peşe sallandı, Naci Görür uyardı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 14:43

Akdeniz’de aynı noktada kısa aralıklarla dört meydana geldi. Adası’nın güneybatısında gerçekleşen ilk depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.

Akdeniz depremlerle peş peşe sallandı, Naci Görür uyardı! "Çok stres yüklendi"

YARIM SAAT İÇİNDE 4 DEPREM!

Saat 12.31’de kaydedilen deprem, ’nin yanı sıra Antalya ve Adana’da da hissedildi. Bu sarsıntıdan beş dakika sonra, saat 12.36’da aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

Akdeniz depremlerle peş peşe sallandı, Naci Görür uyardı! "Çok stres yüklendi"

AKDENİZ PEŞ PEŞE SALLANDI

Yine bölgeye yakın bir noktada saat 12.41’de 4,8 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi. Bu deprem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hissedilirken, saat 12.59’da bu kez 4,2 büyüklüğünde dördüncü bir deprem kaydedildi.

Akdeniz depremlerle peş peşe sallandı, Naci Görür uyardı! "Çok stres yüklendi"

"DEPREMLERİN GELECEĞİ BELLİYDİ"

Bölgede kısa süreli paniğe neden olan depremlerle ilgili bir açıklama yapan Yer bilimci jeolog Prof. Dr. , Helen-Kıbrıs Zonu'na dikkat çekti.
Depremlerin Doğu Anadolu Fay Zonu'nun devamı niteliğinde olan ve Kıbrıs'ın güneyine devam eden Helen-Kıbrıs Zonu'nda gerçekleştiğini aktaran Naci Görür, "Depremlerin geleceği belliydi" ifadelerini kullandı. Görür, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından bu bölgeye çok stres yüklendiğini belirtti.

