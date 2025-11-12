Akdeniz depremlerle peş peşe sallandı, Naci Görür uyardı! "Çok stres yüklendi"

Akdeniz’de aynı noktada kısa aralıklarla dört deprem meydana geldi. Kıbrıs Adası’nın güneybatısında gerçekleşen ilk depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.

YARIM SAAT İÇİNDE 4 DEPREM!

Saat 12.31’de kaydedilen deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Antalya ve Adana’da da hissedildi. Bu sarsıntıdan beş dakika sonra, saat 12.36’da aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

AKDENİZ PEŞ PEŞE SALLANDI

Yine bölgeye yakın bir noktada saat 12.41’de 4,8 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi. Bu deprem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hissedilirken, saat 12.59’da bu kez 4,2 büyüklüğünde dördüncü bir deprem kaydedildi.

"DEPREMLERİN GELECEĞİ BELLİYDİ"

Bölgede kısa süreli paniğe neden olan depremlerle ilgili bir açıklama yapan Yer bilimci jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Helen-Kıbrıs Zonu'na dikkat çekti.

Depremlerin Doğu Anadolu Fay Zonu'nun devamı niteliğinde olan ve Kıbrıs'ın güneyine devam eden Helen-Kıbrıs Zonu'nda gerçekleştiğini aktaran Naci Görür, "Depremlerin geleceği belliydi" ifadelerini kullandı. Görür, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından bu bölgeye çok stres yüklendiğini belirtti.