Anadolu otoyolunda feci kaza: 5 yaralı

İstanbul istikametine doğru saat 08.00 sıralarında Anadolu otoyolu Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine giden bir SUV araç yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile aynı istikamete gitmekte olan otomobile çarptı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURDU

Kazada araç bariyerlere çarparak dururken diğer yandan SUV araç ise ters istikamete döndü ve bariyerlere çarptı. Kazada Hyundai marka aracın sürüsü araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce’deki hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.