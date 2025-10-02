Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

Ankara'da Martı Tag sürücüsüne saldırı davasında mütalaa: Taksicilere hapis istemi

Martı Tag sürücüsünü darp eden 4 taksici hakkında mütalaa açıklandı. Ankara'da, çağırdıkları Martı Tag sürücüsü Alper Özcan'ı darp eden dört taksicinin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanıklar ve avukatları mütalaayı reddederek savunma için süre talep etti. İşte detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 18:06
|
02.10.2025
02.10.2025
saat ikonu 18:12

Başkent'te çağırdıkları 'Martı Tag' sürücüsü Alper Özcan'ı eden 4 taksici hakkında mütalaa açıklandı.
36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Abdurrahman Akbaş, Murat Akdoğan, Umut Can Kurtoğlu, Ömer Berkan Altunbaş ile taraf avukatları ve müşteki Alper Özcan katıldı. başkanı yaşanan olayda soruşturması ayrılan ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişi hakkındaki soruşturma akıbeti için yazılan yazıya cevap geldiğini bildirerek, dosyanın Zaman Aşımı Bürosu'na gönderildiğini belirtti.

Ankara'da Martı Tag sürücüsüne saldırı davasında mütalaa: Taksicilere hapis istemi

MÜTALAA AÇIKLANDI

Söz alan cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaanın hazır olduğunu söyleyerek, olay yerine gelen sanık Altunbaş'ın müştekiye hitaben, "ölürsün lan burada kafayı mı yedin" dediği sanık Akbaş'ın ise müştekiye "lan sen ölürsün lan" dediği bu şekilde sanıklar Altunbaş ve Akbaş'ın müştekiye yönelik tehdit suçunu işlediklerini belirtti.
Savcı mütalaasında, müştekinin araçtan sanık Altunbaş yardımıyla zorlu indirildiği, olay yerindeki sanıkların müştekiyi kıyafetlerle tutarak ve itekleyerek gitmesine engel oldukları, bu şekilde sanıklar Altunbaş, Akbaş ve Akdoğan'ın müştekiye karşı hürriyeti tehdit suçunu işlediklerini anlattı.

Cumhuriyet savcısı, sanık Abdurrahman Akbaş'ın 'gece vakti yağmaya teşebbüs', 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', sanık Murat Akbaş'ın 'gece vakti yağmaya teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', sanık Altunbaş'ın da 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmaları, suçunu sabit görmediği sanık Kurtoğlu hakkında da beraat talebinde bulundu. Ardından söz alan sanık Abdurrahman Akbaş, suçsuz olduğunu öne sürüp, "Biz değil sürücü ceza almalı. Ben suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Murat Akbaş ve Ömer Berkan Altunbaş da mahkemeden beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları, mütalaayı kabul etmediklerini belirtip, savunma için mahkemeden süre istedi. Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, avukatların süre talebini kabul edip duruşmayı 25 Aralık'a bıraktı.

