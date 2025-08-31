Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Antalya’da binanın cephesi çöktü! Çevre adeta enkaza döndü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın dış cephe kaplaması yerinden koparak düştü. Yaralanan kimsenin olmaması derin bir 'oh' çektirirken, olayda sese uyanan apartman sakinleri, "Çok büyük bir gürültü oldu. Binanın bir yeri çöktü gibi hissettik. Korktuk." ifadelerine yer verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 12:48

Olay, sabah 08.30 sıralarında 'nın ilçesine bağlı Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın zemin ve üst katında hizmet veren Özel Synevo Laboratuvarı’nın ön ve iki yan cephesinde üzerinde reklam panolarının bulunduğu dış cephe kaplaması henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden koparak büyük bir gürültüyle düştü.

Antalya’da binanın cephesi çöktü! Çevre adeta enkaza döndü

Sese uyanan sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de cephenin altında kalan birinin olup olmadığını araştırdı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, haber verilip işyerine gelen çalışanlar da durumu yetkililerine bildirdi.

Antalya’da binanın cephesi çöktü! Çevre adeta enkaza döndü

"BİNANIN BİR YERİ ÇÖKTÜ GİBİ HİSSETTİK"

Bina sakinlerinden Erkan Mat, "Çok büyük bir oldu. Binanın bir yeri çöktü gibi hissettik. Sallantı olmadı ama çok büyük bir gürültüydü. Korktuk. Allah'tan pazar günü kimseye bir şey olmadı. Tabi ön görülemez bir durum, büyük bir şanssızlık" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Antalya’da binanın cephesi çöktü! Çevre adeta enkaza döndü
