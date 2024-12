Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklama: Cezai yaptırım geliyor

26 Aralık 2024 14:49 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:17

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş sosyal medya ile ilgili, çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyen kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmek istediklerinin altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye'yi sarsan Sıla ve Narin Güran​ cinayeti davalarıyla ilgili, "Faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarımız yoğun mücadele veriyor." açıklamasını yaptı.

Göktaş, Narin Güran'ın yaşadığı köydeki diğer çocuklar ile ilgili, "Köydeki diğer çocuklara yönelik psikososyal destek ekibi kurduk, travmaları atmaları için çalışmalarımızı sürdürdük." diye belirtti.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Bakan sosyal medya ile ilgili, "Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık." dedi. Sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyen kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmek istediklerinin altını çizdi. "Bu yasal düzenlemenin aynı zamanda cezai yaptırım tarafı olacak." diye belirten Bakan Göktaş, sonuç itibarıyla uymayana farklı ceza yöntemlerinin geliştirilebileceğinin altını çizdi.

DOĞURGANLIK ORANININ DÜŞMESİ

Göktaş, doğurganlık oranının düşmesiyle ilgili, "Sosyal ve sağlık hizmetlerinde bütçe ihtiyacının artması demek, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli." açıklamasını yaptı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili "Kadına karşı şiddeti insan hakkı mücadelesi olarak görüyoruz. Çalışmamız bir sözleşmeyle başlamadı bir sözleşmeyle sonlanması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, "Kadını değersizleştiren yapımların oluşması ve bunun üzerinden bir reyting sağlanmasını doğru bulmuyorum. Bu konuda yapımcılarımıza tekrar sesleniyorum." diye açıkladı. "Şiddeti televizyonda görmek hem çocuklarımıza zarar veriyor hem de şiddeti normalleştiriyor. Kadını metalaştıran içerikleri televizyonda görmek istemiyoruz." diye ekledi.

NARİN GÜRAN VE SILA AÇIKLAMASI

Bakan Göktaş bugün davaları görülen Sıla ve Narin Güran cinayetlerine ilişkin "Vaka olduğu andan itibaren bakanlık olarak biz davaya anında müdahil olduk soruşturmalarımızı tüm aşamalarıyla gerçekleştirdik. Bu davaların bir an önce sonuçlanması ve faillerin bir an önce en ağır cezayı almasına yönelik her türlü duruşmayı takip edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Türkiye'nin evlatları ve onların hakkını korumak da bize düşüyor." ifadelerini kullandı.