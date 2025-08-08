Al Nassr'dan 30 milyon Euroluk kanat transferi!

Al Nassr'dan Kingsley Coman hamlesi geldi. Bayern Münih ile pazarlıklara başlayan Al Nassr, Fabrizio Romano'nun haberine göre yıldız kanat için 30 milyon Euro teklif etti.

AL NASSR'DAN BİR YILDIZ TRANSFERİ DAHA

Al Nassr, Chelsea'den 30 milyon Euro bonservisle hücuma takviye olarak Joao Felix transferini gerçekleştirdikten sonra rotasını bir başka hücum oyuncusuna çevirdi. Suudi Arabistan ekibinin yeni hedefi, Bayern Münih'in Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman oldu.

KINGSLEY COMAN VE PERFORMANSI

Coman, Bayern Münih formasıyla 2024-25 sezonunda 20'si ilk 11 olmak üzere 41 mücadeleye çıkarken, takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı verdi.