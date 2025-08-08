Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Al Nassr'dan 30 milyon Euroluk kanat transferi!

Al Nassr yıldız transferlerine devam ediyor. Son olarak Joao Felix'i kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi, şimdi de Bayern Münihli Kingsley Coman için görüşmelere başladı.

Al Nassr'dan 30 milyon Euroluk kanat transferi!
Al Nassr'dan Kingsley Coman hamlesi geldi. ile pazarlıklara başlayan Al Nassr, Fabrizio Romano'nun haberine göre yıldız kanat için 30 milyon Euro teklif etti.

Al Nassr'dan 30 milyon Euroluk kanat transferi!

AL NASSR'DAN BİR YILDIZ TRANSFERİ DAHA

Al Nassr, Chelsea'den 30 milyon Euro bonservisle hücuma takviye olarak Joao Felix transferini gerçekleştirdikten sonra rotasını bir başka hücum oyuncusuna çevirdi. Suudi Arabistan ekibinin yeni hedefi, Bayern Münih'in Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman oldu.

Al Nassr'dan 30 milyon Euroluk kanat transferi!

KINGSLEY COMAN VE PERFORMANSI

Coman, Bayern Münih formasıyla 2024-25 sezonunda 20'si ilk 11 olmak üzere 41 mücadeleye çıkarken, takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Sıkça Sorulan Sorular

KINGSLEY COMAN SÜPER LİG'E ÖNERİLDİ Mİ?
Yıldız kanat 30 milyon Euro bedelle Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerilmiş ama ekiplerimiz, Fransız oyuncunun kronik sakatlıkları sebebiyle transfere olumlu yaklaşmamıştı.
Beşiktaş'tan Fransız sol açık için 6 milyon Euro!
Fenerbahçe'de kaleci transferi netleşti: Galatasaray da istiyordu!
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#al-nassr
#bayern münih
#bayern münih
#Transfer Haberleri
#al nassr
#Kingsley Coman
#Kingsley Coman
#Spor
