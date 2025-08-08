Beşiktaş'tan Fransız sol açık için 6 milyon Euro!

Beşiktaş'tan Yann Gboho için resmi teklif gitti. Siyah beyazlılar, L'Equipe'in haberine göre 24 yaşındaki sol kanat için 6 milyon Euro önerdi.

BEŞİKTAŞ'TAN ÖNEMLİ YATIRIM

Yann Gboho'nun potansiyeline inanan ve 6 milyon Euro ile kapıyı çalan Beşiktaş'ın, sürpriz transfer için 10 milyon Euro civarlarına çıkması bekleniyor. Esasen ise Beşiktaş, 24 yaşındaki Fransız hücumcuyu ileride ciddi bir meblağ ile satabileceğini de gözetiyor.

YANN GHOBO'NUN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Fransız yetenekle Lyon, Bologna ve Udinese de yakından ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GÖZDESİNİN PERFORMANSI

Toulouse ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan ve geçen sezon 33 maça çıkan Yann Gboho; 2429 dakika süre alıp, 5 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.