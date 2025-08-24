Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakanlık acımadı, ceza yağdı! 'Kurasız hac' vaadine noktayı koydu

Ticaret Bakanlığı, hac vizesi bulunmayan vatandaşlara “özel hac vizesi” ve “kurasız hac” gibi vaatlerle usulsüz program düzenleyen acentelere reklam durdurma ve para cezası uygulanacağını açıkladı. Bakanlık, mağduriyetlerin hatta sınır dışı edilme vakalarının yaşandığını hatırlatarak vatandaşları uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakanlık acımadı, ceza yağdı! 'Kurasız hac' vaadine noktayı koydu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 13:53

’ndan yapılan açıklamada, ’nun ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmaları gündemine aldığı belirtildi.

Bakanlık acımadı, ceza yağdı! 'Kurasız hac' vaadine noktayı koydu

“Kurasız hac” gibi ilanlarla vatandaşların, geçersiz vize türleriyle kutsal topraklara götürüldüğü, bu nedenle ibadetin yerine getirilememesi, sağlık ve konaklama hizmetlerinden yararlanılamaması gibi sorunların yaşandığı ifade edildi.

Bakanlık acımadı, ceza yağdı! 'Kurasız hac' vaadine noktayı koydu

PARA CEZASI VE REKLAM DURDURMA KARARI

Bakanlık, yapılan incelemeler sonucunda hac vizesi olmayan vatandaşlar için kayıt dışı program düzenleyen firmaların tanıtımlarına ve reklam durdurma yaptırımı uygulanacağını duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dolandırıcıların tuzağına düştü, uyudukları sırada evden kaçtı! Çete liderinin yaşından fazla dosyadan aranması var
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#reklam kurulu
#hac
#idari para cezası
#Yanıltıcı Vaat
#Kayıt Dışı Program
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.