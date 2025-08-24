Bakanlık acımadı, ceza yağdı! 'Kurasız hac' vaadine noktayı koydu

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu’nun hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmaları gündemine aldığı belirtildi.

“Kurasız hac” gibi ilanlarla vatandaşların, geçersiz vize türleriyle kutsal topraklara götürüldüğü, bu nedenle ibadetin yerine getirilememesi, sağlık ve konaklama hizmetlerinden yararlanılamaması gibi sorunların yaşandığı ifade edildi.

PARA CEZASI VE REKLAM DURDURMA KARARI

Bakanlık, yapılan incelemeler sonucunda hac vizesi olmayan vatandaşlar için kayıt dışı program düzenleyen firmaların tanıtımlarına idari para cezası ve reklam durdurma yaptırımı uygulanacağını duyurdu.