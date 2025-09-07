Menü Kapat
27°
BELTAŞ Başkanından itiraf! 'Bütün talimatları Rıza Akpolat verdi'

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Belediye iştiraki BELTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Gedik, ifadesinde “BELTAŞ'ın almış olduğu her karar Rıza Akpolat'ın talimatı ve bilgisi dahilinde alınır. Ben de kendisinin talimatıyla hareket ettim" ifadelerini kullandı.

BELTAŞ Başkanından itiraf! 'Bütün talimatları Rıza Akpolat verdi'
Yeni Safak
07.09.2025
07.09.2025
iştiraki BELTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik, İstanbul Başsavcılığı'na ifade verdi. Yeni Şafak'ın haberine göre; Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi de olan Gedik, belediyeye ait taşınmazların satışı ile reklam panolarının kiralanması süreçlerinin, dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın talimatıyla yapıldığını söyledi.

BELTAŞ Başkanından itiraf! 'Bütün talimatları Rıza Akpolat verdi'

BAŞKA TAŞINMAZLAR DA SATILABİLİRDİ

Gedik, kendisinin imza dışında sürece fiilen dahil olmadığını iddia etti. Savcılık ifadesinde Akpolat'ın Eylül 2024'te meclis üyelerine ekonomik sıkıntı nedeniyle taşınmazları sattıklarını, gerekirse başka taşınmazları da satabileceklerini söylediğini anlatan Gedik, satış sürecini Başkan Yardımcısı Ozan İş ve İhale Danışmanı Mustafa Mutlu'nun yönettiğini kaydetti.

BELTAŞ Başkanından itiraf! 'Bütün talimatları Rıza Akpolat verdi'

RIZA AKPOLAT'IN TALİMATI

Gedik, "BELTAŞ'ın almış olduğu her karar Rıza Akpolat'ın talimatı ve bilgisi dahilinde alınır. Ben de taşınmaz sürecinde kendisinin talimatıyla hareket ettim" dedi.

