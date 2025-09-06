Menü Kapat
TGRT Haber
27°
CHP lideri Özel'den 'olağanüstü kurultay' açıklaması! '6 gün zor dayanırlar'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli kurultay duruşması 15 Eylül'de görülecek. Davaya sayılı günler kala, partideki panik hali sürüyor. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının partiye de kayyum atanabileceği iddiaları tedirginliğe yol açtı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den 'olağanüstü kurultay' açıklaması! '6 gün zor dayanırlar'
'de şaibeli davası devam ederken, yönetim ve bazı partililer arasındaki ayrılık daha da belirginleşti. endişesi nedeniyle böyle bir karar alındığı söylemlerine, CHP Genel Başkanı 'den yanıt geldi. Özgür Özel, 21 Eylül’de yapılacak olağanüstü kurultay kararına ilişkin konuştu.

Özel, alınan kararın “siyasi değil, teknik ve hukuki bir tedbir” olduğunu belirterek, Yüksek Seçim Kurulu ve mahkeme kararlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

CHP lideri Özel'den ‘olağanüstü kurultay’ açıklaması! '6 gün zor dayanırlar'

Özel, “Hiç tahmin etmiyorum ama 15’inde partinin Genel Başkanlığı’na kayyum atansa, o kayyum en fazla 6 gün görevde kalır. Çünkü bu süreç Genel Başkan’ın durdurabileceği bir süreç değil. 6 gün sonra parti yeniden seçilmiş Genel Başkanını seçer” dedi.

"DELEGELER İRADESİNİ YENİLEDİ"

CHP lideri, delegelerin noter aracılığıyla imza vererek kurultay talebinde bulunduğunu belirtti. Özel, “İstanbul delegeleri dışında, 1000’in biraz üzerindeki delegenin tamamı imza verdi. Bu nedenle Genel Başkan istemese de olağanüstü kurultay yapılmak zorunda” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den ‘olağanüstü kurultay’ açıklaması! '6 gün zor dayanırlar'

İSTANBUL İLK KONGRESİ TARTIŞMASI

İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle ilgili süreci de değerlendiren Özel, “Yetkisiz bir mahkeme kongremizi iptal etti. Ancak delegelerimizin büyük çoğunluğu kongrenin yenilenmesi yönünde irade gösterdi. YSK’nın kararıyla ilçe ve il kongreleri yapılacak, bu tartışmalar da sona erecek” diye konuştu.

CHP lideri Özel'den ‘olağanüstü kurultay’ açıklaması! '6 gün zor dayanırlar'

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 21 EYLÜL'DE

Özel, kararın ardından resmi ilanların yayımlandığını hatırlatarak, “Artık teknik ve hukuki tüm süreçler tamam. 21 Eylül’de tüm delegelerimizle bir araya gelerek olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.

900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.

Kurultay kararının mahkemenin "mutlak butlan" kararına karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı belirtiliyor.

