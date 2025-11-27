Beylikdüzü Ambarlı Limanı’nda uyuşturucu baskını! Tam 175 kilo ele geçirildi

Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı’nda düzenlenen operasyonda, konteyner içerisinde 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

BEYLİKDÜZÜ'NDE PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Beylikdüzü'nde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçtmişti. 16 Kasım günü adrese baskın düzenleyen ekipler 1 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 95 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo satışa hazır metamfetamin, 28,5 kilo uyuşturucu imalatında kullanılan madde olmak üzere toplam 107 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirdi.