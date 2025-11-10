Beylikdüzü'nde polise saldırdılar! O anlar kamerada

Kategoriler
İstanbul Beylikdüzü'nden iddiaya göre kimliği belirsiz iki kişi silahla havaya ateş açtı. Kısa sürede polislerin intikal ettiği bölgede yakalanan şahıslar ekiplere mukavemette bulundu. Polislere direnen şahıslar zor kullanılarak yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.