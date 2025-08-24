Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Valilik beklenen açıklamayı yaptı

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak prova nedeniyle kentte bazı yolların kapatıldığını açıkladı. Açıklamada, bugün saat 05.45 itibarıyla başlayan kısıtlamaların prova bitimine kadar süreceği belirtildi.

BUGÜN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI

Valilikten yapılan duyuruya göre, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca bu bulvara açılan cadde ve sokakların tamamı ile bağlantı noktaları da geçişe kapalı olacak. Kapatılan girişler arasında D-100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı (Aksaray yönü), Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu bağlantısı, Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Sulukule Caddesi yer alıyor.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR BELİRLENDİ

Trafik kısıtlamaları süresince sürücüler için alternatif güzergâhlar da açıklandı. Buna göre, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu alternatif güzergâh olarak kullanılabilecek.