Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Valilik beklenen açıklamayı yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı için yapılacak provalar nedeniyle İstanbul'da bazı yollar bugün trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği, kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 07:25
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 07:25

Valiliği, 'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak prova nedeniyle kentte bazı yolların kapatıldığını açıkladı. Açıklamada, bugün saat 05.45 itibarıyla başlayan kısıtlamaların prova bitimine kadar süreceği belirtildi.

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Valilik beklenen açıklamayı yaptı

BUGÜN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI

Valilikten yapılan duyuruya göre, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca bu bulvara açılan cadde ve sokakların tamamı ile bağlantı noktaları da geçişe kapalı olacak. Kapatılan girişler arasında D-100 kuzey ve güney istikameti, 10. Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı (Aksaray yönü), Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu bağlantısı, Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Sulukule Caddesi yer alıyor.

Bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Valilik beklenen açıklamayı yaptı

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR BELİRLENDİ

Trafik kısıtlamaları süresince sürücüler için alternatif güzergâhlar da açıklandı. Buna göre, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu alternatif güzergâh olarak kullanılabilecek.

ETİKETLER
#istanbul
#zafer bayramı
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#trafiğe kapalı yollar
#İstanbul Valiliği
#Trafik Kısıtlaması
#Yolların Kapatılması
#Prova
#Alternatif Güzergah
#Gündem
