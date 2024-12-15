Bugünün en önemli haberleri | 15 Aralık 2024 haber özetleri

15 Aralık 2024 18:15 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 18:17

Tgrthaber.com günün en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Suriye'de rejimi biten Beşar Esad'ın ülkeden kaçmadan önceki son talimatları ortaya çıktı. DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' iddiasına İstanbul Valisi Davut Gül'den çok sert cevap geldi. Real Madrid forması giyen Arda Güler, Vallecano maçında tarihe geçti. Akciğer kanseri sebebiyle entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş hayatını kaybetti. Ülkesine dönen Suriyeliler araç piyasasını altüst etti. İşte siyasetten ekonomiye, magazinden spora kadar 15 Aralık günün en önemli haberleri…

15 Aralık 2024 Türkiye​ ve dünya haber gündemi hareketli geçti. Dünyadaki son gelişmelerden Türkiye’deki önemli olaylara kadar günün en önemli haberlerini Tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 15 Aralık günün en önemli gelişmeleri…

BEŞAR ESAD​'IN SURİYE​'DEKİ SON TALİMATLARI ORTAYA ÇIKTI!

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından ülkeden kaçmak zorunda kalan Beşar Esad'ın Rusya'ya gitmeden önceki son anlarında neler yaptığı ortaya çıktı. Esad'ın Suriye'deki son talimatlarını ve kendisine söylediği son sözü eski Başbakan Muhammed el-Celali anlattı.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

ANKARALI TURGUT HAYATINI KAYBETTİ!

Akciğer kanseri sebebiyle entübe edilen Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve yoğun bakımda olan ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

FERDİ TAYFUR HASTANEYE KALDIRILDI!

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı, evinde rahatsızlanınca ambulansla apar topar hastaneye yetiştirildi. Ferdi Tayfur sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama da geldi.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

ARDA GÜLER REAL MADRİD TARİHİNE GEÇTİ!

İspanya La Liga'da oynanan Rayo Vallecano-Real Madrid maçına, sahaya ilk 11'de çıkan milli oyuncumuz Arda Güler damga vurdu. 79 dakika sahada kalan milli yıldız, kaydettiği iki asistle eflatun-beyazlı kulübün tarihine geçti.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DAVUT GÜL'DEN 'ÇIPLAK ARAMA' İDDİASINA CEVAP!

İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medyada iddiasına sert tepki gösterdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'çıplak arama' iddiasına cevap veren Vali Gül, ''Bu açıklamayı yapmak için ya zeka problemi ya da kötü niyet gerekir. Zeka sorununuz olduğunu sanmıyorum; yani umarım öyledir…" dedi.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN KADİROV'A SUİKAST İDDİASI!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Ukrayna'dan gönderilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile Kadirov'a saldırı düzenlendiği belirtildi. İHA'nın Kadirov'un askeri karargahını vurduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SURİYELİLER PİYASANIN ALTINA ARAÇ SATIYOR!

Ülkesindeki 61 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle dönüş hazırlığı yapan belirli sayıda Suriyeliler oto pazarlara akın etti. Kendine ek bütçe sağlamak isteyen bazı Suriyeliler piyasanın altında aracını satışa çıkardı.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ZAMLANACAK?

Milyonlarca emekli vatandaşın heyecanla beklediği en düşük emekli maaşı ocak zammı için takvim belli oldu. Maaşın ne kadar olacağına dair kulislerden önemli bilgiler sızarken taban olarak belirlenen tutar için uzlaşıldı.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN NET RAKAM VERDİ!

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı yakın zamanda belli olacak. Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için yeni tahminler de gelmeye devam ediyor. Asgari ücret için farklı senaryolar konuşulsa da artık uzmanlar yalnızca birkaç rakam üzerinde duruyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, bu senaryoları değerlendirip yeni asgari ücret için en olası rakamı açıkladı.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ