Bugünün en önemli haberleri | 3 Aralık 2024 haber özetleri

03 Aralık 2024 17:48 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:07

Tgrthaber.com günün en çok okunan haberlerini sizler için derledi. Suriye’de muhalif güçler ilerleyişini sürdürürken Tel Rıfat’ta 8 yıl sonra bir ilk yaşandı. Devlet Bahçeli, Beşar Esad’a ‘aklını başına almalı’ diyerek çağrıda bulundu. Özgür Özel ise Bahçeli’nin ‘cuntacılık’ sözlerine kürsüde kağıt yırtıp yere atarak cevap verdi. İşte 3 Aralık günün en önemli haberleri…

MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yüzük ve rozet detayı! Suriye mesajı çok konuşuldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yüzük ve rozet detayı! Suriye mesajı çok konuşuldu

3 Aralık 2024 Türkiye ve dünya haber gündemi hareketli geçti. Dünyadaki son gelişmelerden Türkiye’deki önemli olaylara kadar günün en önemli haberlerini Tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 3 Aralık günün en önemli gelişmeleri…

SURİYE​'DE HARİTA DEĞİŞTİ! TEL RIFAT​'TA 8 YIL SONRA BİR İLK

Suriye'de Beşar Esad​ karşıtı muhaliflerin ilerlemesi sürüyor. Suriye Milli Ordusu ise bölgeden PKK/YPG​'yi temizlemeye devam ediyor. Tel Rıfat ilçesi, 8 yıl sonra ilk kez terörden arındırıldı. Siviller bölgeye dönmeye başladı. SMO'nun yeni hedefinde Münbic var. Muhaliflerden silahlı örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam​ ise Hama'ya doğru ilerlemeye devam ediyor. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

DEVLET BAHÇELİ'DEN BEŞAR ESAD'A ÇAĞRI!

Suriye'de yaşanan gelişmeler Türkiye'de yakından takip edilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyu grup toplkantısında gündemine taşıdı. MHP lideri Bahçeli, olayları yakından takip ettiklerini belirterek, "Esad Türkiye'nin uzattığı eli tutmadı, kulağını kapadı. Kuyruğu dik tutma peşinde. Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı. YPG yok edilene kadar sahadayız. Esad yönetimi aklını başına almalıdır" ifadelerini kullandı.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DEVLET BAHÇELİ'YE 'CUNTA' CEVABI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında sarf ettiği ‘cuntacılık’ sözlerine cevap verdi. Elindeki kağıdı yırtıp yere atan Özel, "Senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşulması dönemi çok gerilerde kaldı" ifadelerini kullandı.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Milyonların merakla beklediği Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Kasım ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 2,24, üretici fiyatları ise yüzde 0,66 arttı. Yıllık enflasyon oranları tüketicide yüzde 47,09, üreticide ise yüzde 29,47 olarak gerçekleşti. İşte detaylar...

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİ HESAP SİL BAŞTAN

Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı 10 Aralık'ta gerçekleşecek. Bu kritik toplantı öncesinde TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyonu 2025 asgari ücret zammında tabloyu daha net ortaya koydu. Çalışanlar ve işverenler için belirleyici olacak enflasyon verileri asgari ücret brüt ve net rakamını verecek. Kasım ayı enflasyon oranı memur ve emekli zammı üzerinde de etkili olacak. İşte yeni asgari ücret zammına dair kritik veriler ve beklentiler...

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA ÖNEMLİ GELİŞME!

SGK’dan fazla para almak için onlarca bebeğin ölümlerine neden oldukları iddiasıyla yargılanan Yenidoğan çetesi davasında son 3 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı. TRG hastanesi Müdürü Murat Mantuş, hasta sayısının artması için Fırat Sarı’dan yardım istediğini itiraf etti. Davanın 11. duruşması tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle tamamlandı.



Bugünkü duruşma mağdur ailelerin ifadeleri ile devam ediyor. Özel Güney Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kaya bebeğin babasının sözleri duyanları kahretti. Davada ara mütalaa açıklandı. Savcılık tutuksuz yargılanan 10 sanık için tutuklu yargılama talep etti.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE KAN DONDURAN SES KAYITLARI!

Diyarbakır'da vahşice öldürülen Narin Güran'ın cansız bedenini dere yatağına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanık Bahtiyar'a Güran ailesinin "suçu üstlenmesi" için ev ve araba teklifinde bulunduğu iddiaları üzerine 6 kişinin ifadesi alındı. Tüm ifadeler dava dosyasına eklendi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "Kuzey Kore'nin komünist tehditlerini" gerekçe göstererek radikal bir adım attı. Ülkede sıkıyönetim ilan edilmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Yoon kararını açıklarken "devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırma" mesajı verdi. Güney Kore Parlamentosu'nun kapatıldığı, milletvekillerinin giriş yapamadığı belirtildi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

WANDA NARA MAURO ICARDİ'Yİ NEDEN ALDATTIĞINI AÇIKLADI

Galatasaray’ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, son günlerde Wanda Nara ile olaylı boşanma süreciyle gündemde. Son olarak Mauro Icardi’nin evine polis gönderen Wanda Nara katıldığı programda Mauro Icardi’yi neden aldattığını açıkladı.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN