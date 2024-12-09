Bugünün en önemli haberleri | 9 Aralık 2024 haber özetleri

09 Aralık 2024 17:18 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 17:34

Tgrthaber.com günün en önemli ve en çok okunan haberlerini sizler için derledi... Suriye’de muhalifler tarihi zaferlere her gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG’nin işgali altındaki Münbiç’i kurtararak, en büyük terör yuvasını temizledi. Isparta’da askeri uçak düştü, 6 şehidimiz var. Artvin'de ise heyelan altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İşte ekonomiden siyasete, gündemden magazine kadar 9 Aralık günün en önemli haberleri…

9 Aralık 2024’te Türkiye ve dünya gündemi oldukça hareketliydi... Dünyadaki ve Türkiye’deki en önemli ve en çok okunan haberleri tgrthaber.com sizler için derledi. İşte 9 Aralık günün en önemli gelişmeleri…

Suriye​'de Beşar Esad​'ın devrilmesinin ardından Başbakan Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, muhalif örgütlerle anlaşmaya varacağını duyurdu. Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün sürpriz saldırısıyla başlayıp zaferle sonuçlanan ve Esad'ın yıkılmasını sağlayan gelişmelerin ardından İsrail harekete geçti.

Suriye'de Esad'ın devrilmesi sokaklarda coşkuyla kutlanırken İsrail, Golan Tepeleri​'ni hedef aldı, çok sayıda saldırıda bulundu. Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçiren İsrail, 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdi.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Münbiç’i kurtardı. Bölgede tamamen kontrolü sağlayan SMO, Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizlemiş oldu.



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AKIN AKIN GERİ DÖNÜYORLAR: ‘YILLARDIR BUGÜNÜ BEKLEDİK’

Suriye’de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye vatandaşları, ülkelerine geri dönmeye başladı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda Suriyeliler ülkelerine dönmek için sıraya girdi.Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen bir Suriyeli, "Ülkeme geri döndüğüm için çok mutluyum. Katil Beşar Esad gittiği zaman anlatacak kelime bilmiyorum. Bütün Suriyeliler 14 yıl bu anı bekledik." sözleriyle duygularını anlattı.

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ISPARTA’DAN ACI HABER! 6 ŞEHİT

Isparta'da bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Askeri helikopterin düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İki helikopterin karıştığı kazada 6 personelin şehit olduğu bildirildi.



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ARTVİN'DE HEYELAN! 4 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen heyelanda toprak altında kalan otomobile ulaşıldı. Ekipler araç içerisinde bulunan 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.



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NARİN DAVASINDA İKİNCİ 'YASAK AŞK' İDDİASI

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanamadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran arasında ilişki olduğu iddiasından sonra yeni bir 'yasak aşk' iddiası gündeme geldi. Salim Güran'ın avukatı, davanın tutuklu sanıklarından Bahtiyar'ın, kardeşinin eşiyle ilişkisi olduğunu savundu. Avukat, ikili arasında telefonda 177 arama kaydı olduğunu belirtti.



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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN AK PARTİ’DEN YENİ KULİS!

Asgari ücret zammında beklenmeyen oran yeniden gündeme geldi. Ön lisans ve lisans öğrencilerin verilen 2000 TL'lik KYK bursu 2025'te 3000 TL'ye yükseltildi. KYK bursuna yüzde 50 zam uygulanmış oldu. Yapılan bu artış asgari ücret zammında umut oldu. Hiç konuşulmayan yüzde 50 oranı için çalışanlar ümitli.



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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI NETLEŞİYOR!

Yıl sonu yaklaşırken hem emekli maaşı hem de asgari ücrete yapılacak zamla ilgili hesaplar da gelmeye başladı. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da en çok merak edilenler arasında. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın emeklileri heyecanlandıran bir açıklaması oldu. Asgari ücrette ise gözler yarın yapılacak toplantıda.



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WANDA NARA’YI ÇILDIRTAN ANONS

Sinan Akçıl Altın Kelebek Ödülleri gecesinde Simge Sağın’ı anons ederken ‘Wanda Nara çok üzülecek’ dedi. Sosyal medyada kısa sürede ilgi çeken anons sonrası Simge ise hiç bozuntuya vermeden ödülünü alarak konuşmasını yaptı. Herkesin ilgisini çeken konuşmada Sinan Akçıl çok rahat görünüyordu.



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GALATASARAY’DAN BARIŞ ALPER VE VİCTOR OSİMHEN AÇIKLAMASI!

Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen için sakatlık açıklamasında bulundu. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray, Osimhen'de ise sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

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