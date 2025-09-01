Cani annenin hesabı sorulacak! Bebeğini doğurup çöpe attı

Beşiktaş ilçesinde dün belediyenin temizlik personeli, çöp konteyneri kenarında bebek cesedi bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

VÜCUDUNDA YANIK VE KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılmış, cinsiyeti belirlenememişti.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bebek, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayın ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 3 çocuk annesi E.A. olduğunu belirledi.