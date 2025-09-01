Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Cani annenin hesabı sorulacak! Bebeğini doğurup çöpe attı

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Beşiktaş ilçesinde, çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedinin bulunduğu olay sonrası başlatılan soruşturmada anne, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cani annenin hesabı sorulacak! Bebeğini doğurup çöpe attı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.09.2025
14:25
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
14:25

ilçesinde dün belediyenin temizlik personeli, çöp konteyneri kenarında cesedi bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Cani annenin hesabı sorulacak! Bebeğini doğurup çöpe attı

VÜCUDUNDA YANIK VE KESİKLER TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılmış, cinsiyeti belirlenememişti.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bebek, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayın ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 3 çocuk annesi E.A. olduğunu belirledi.

