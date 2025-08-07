Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

CHP lideri Özel'e yumruk atmıştı! Davada yeni gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi çıkışında yumruk atarak darp eden sanık Selçuk Tengioğlu’nun yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Tengioğlu savunmasında, "Sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey yaptığım hareket. Ben bu hareketin pişmanlığını çekiyorum" dedi. Hakim ara kararında sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 12:52

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı ’i, Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi önünde 4 Mayıs günü Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında yumruk atarak eden sanık ’nun ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 44.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

CHP lideri Özel'e yumruk atmıştı! Davada yeni gelişme



Tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu savunmasında "Sadece aptallıktan kaynaklanan bir şey yaptığım hareket. Ben bu hareketin pişmanlığını çekiyorum. Ben sayın genel başkanımın annesinden, babasından, ailesinden özür dilerim. Yaptığım şeyden dolayı ailesinden de özür diliyorum" dedi.

Sanık avukatı ise "Müvekkilim suçu inkar etmemiştir. Pişmanlığını dile getirmiştir. Orantılılık ilkesi dikkate alınarak karar verilmesini talep ederiz. Müvekkilim olayı tasarlamamıştır, öncelikle beraatine mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'e yumruk atmıştı! Davada yeni gelişme



Özgür Özel’in avukatı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederek "Müvekkilimin mahkeme huzurunda beyanının alınmasının dosyaya katkı sağlayamayacağı, sanığın ikrarı ve delillerin toplanmış olması dikkate alınarak bir önceki celse müvekkilimin beyanının alınmasına ilişkin ara karardan dönülmesini talep ederiz. Ayrıca sanığın adli sicil kaydı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep ederiz. Şikayetimiz devam etmektedir" dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın kaçma ihtimali, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Eylül tarihine erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Partili Gider: Özgür Özel siyasete de, CHP’ye de, Türkiye’ye de yakışmıyor
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#darbe
#darp
#yargı
#İstanbul
#Selçuk Tengioğlu
#Yargılanma
#Yargılanma
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.