CHP mitinginde olay! Çatıya çıkıp soyundu, etrafa para saçtı

İstanbul’da CHP tarafından düzenlenen Filistin’e Destek Mitingi sırasında bir şahıs, tek katlı yapının çatısına çıkıp soyunarak etrafa para saçmaya başladı. Bir süre bağıran şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

MİTİNG SIRASINDA ÇATIYA ÇIKIP SOYUNDU, ETRAFA PARA ATTI

CHP, tarafından İstanbul Eyüpsultan’da düzenlenen Filistin’e Destek Mitingi sırasında kimliği belirsiz bir şahıs miting alanının yanındaki tek katlı yapının çatısına çıktı.

Çatının üstünde kıyafetlerini çıkaran adam, etrafa para atıp bağırmaya başladı. Bir süre sonra polis ekipleri şahsa müdahale etti. O anlar kameralarda yansıdı. Şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.