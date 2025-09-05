Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor: Malatya yeni bir merkez haline geldi

Asrın felaketinin ardından yeniden inşa süreci Malatya’da somut sonuçlar vermeye devam ediyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Bentbaşı Mahallesi Merkez 19. Bölge rezerv alanında inşası tamamlanan 404 konut, iş yerleri ve 12 ofis, peyder pey hak sahiplerine teslim ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor: Malatya yeni bir merkez haline geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 22:40

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt Çavuşoğlu Bentbaşı Mahallesi’nde tamamlanan rezerv alanda hak sahiplerine teslim edilen konutları inceleyerek vatandaşlarla buluştu. Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ’ın 300 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekimi için 6 Eylül’de Malatya’ya geleceğini hatırlatarak, bu buluşmanın Malatya için tarihi bir önem taşıdığını vurguladı.

YENİ BİR MERKEZ HALİNE GELDİ

Yeni yuvalarına kavuşan vatandaşları ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, hemşehrilerinin sevinçlerini paylaşarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Ölmeztoprak, "Çavuşoğlu’muzda kapsamlı bir yaşam alanı oluşturuldu. Altyapısı, çevre düenlemesi ve sosyal donatılarıyla bu bölge artık umutların filizleneceği yeni bir merkez haline geldi" dedi.

Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor: Malatya yeni bir merkez haline geldi

BAKAN KURUM'UN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

İmar ve inşa çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ölmeztoprak, hiçbir hak sahibinin mağdur olmaması için yoğun bir gayret gösterildiğini belirtti. Bakanlığın yeni rezerv alan taleplerini değerlendirme sürecine ara verdiğini hatırlatan Ölmeztoprak, " kiracılarımızı önceleyerek belediyelerimizle ortak adımlar atıyoruz. Hemşehrilerimizin beklentilerine orta ve uzun vadede çözüm üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, "Biz konut yaparız, siz yuva yaparsınız" sözlerini hatırlatan Ölmeztoprak, "Bugün bu evlerde hayat yeniden yeşeriyor, komşuluk bağları güçleniyor" diye konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Malatya’ya gelerek 300 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekimini Malatya’da gerçekleştireceğini hatırlatarak, tüm Malatyalıları bu tarihi buluşmaya davet etti. Ölmeztoprak, "Bu topraklarda yükselen her yeni yapı, birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir. Rabbimizden dileğimiz, bu yuvalarda huzur, sağlık ve bereketin daim olmasıdır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yenidoğan çetesi davasında 'Adli Tıp Kurumu raporu' tartışması
ETİKETLER
#malatya
#erdoğan
#başbakan
#depremzede
#Akp
#Konut Teslimi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.