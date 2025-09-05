Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor: Malatya yeni bir merkez haline geldi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Yeşilyurt Çavuşoğlu Bentbaşı Mahallesi’nde tamamlanan rezerv alanda hak sahiplerine teslim edilen konutları inceleyerek vatandaşlarla buluştu. Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 300 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekimi için 6 Eylül’de Malatya’ya geleceğini hatırlatarak, bu buluşmanın Malatya için tarihi bir önem taşıdığını vurguladı.

YENİ BİR MERKEZ HALİNE GELDİ

Yeni yuvalarına kavuşan vatandaşları ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, hemşehrilerinin sevinçlerini paylaşarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Ölmeztoprak, "Çavuşoğlu’muzda kapsamlı bir yaşam alanı oluşturuldu. Altyapısı, çevre düenlemesi ve sosyal donatılarıyla bu bölge artık umutların filizleneceği yeni bir merkez haline geldi" dedi.

BAKAN KURUM'UN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

İmar ve inşa çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ölmeztoprak, hiçbir hak sahibinin mağdur olmaması için yoğun bir gayret gösterildiğini belirtti. Bakanlığın yeni rezerv alan taleplerini değerlendirme sürecine ara verdiğini hatırlatan Ölmeztoprak, "Depremzede kiracılarımızı önceleyerek belediyelerimizle ortak adımlar atıyoruz. Hemşehrilerimizin beklentilerine orta ve uzun vadede çözüm üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, "Biz konut yaparız, siz yuva yaparsınız" sözlerini hatırlatan Ölmeztoprak, "Bugün bu evlerde hayat yeniden yeşeriyor, komşuluk bağları güçleniyor" diye konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Malatya’ya gelerek 300 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekimini Malatya’da gerçekleştireceğini hatırlatarak, tüm Malatyalıları bu tarihi buluşmaya davet etti. Ölmeztoprak, "Bu topraklarda yükselen her yeni yapı, birlik olduğumuzda neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir. Rabbimizden dileğimiz, bu yuvalarda huzur, sağlık ve bereketin daim olmasıdır" sözleriyle konuşmasını tamamladı.