27°
Gündem
Yenidoğan çetesi davasında 'Adli Tıp Kurumu raporu' tartışması

Bebeklere yapılan gereksiz ilaç müdahalesi ve yoğun bakımda yetersiz tedavi uygulayarak ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi davası sürüyor. Adli Tıp raporlarına yönelik itirazların yükseldiği duruşmada yeni gelişme yaşandı.

Yenidoğan çetesi davasında 'Adli Tıp Kurumu raporu' tartışması
'da acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı sanıkların ve sanık avukatlarının beyanları alındı.

Bazı sanıkların avukatı Adli Tıp Kurumundan gelen raporu inceleyemedikleri için bir sonraki duruşmada savunma yapacaklarını beyan etti.

Yenidoğan çetesi davasında 'Adli Tıp Kurumu raporu' tartışması

ADLİ TIP RAPORLARI TARTIŞMASI

Tutuksuz sanıklardan Mehtap Sayar'ın avukatı Caner Erol, Adli Tıp Kurumundan gelen raporun iddianameyle aynı olduğunu belirterek, bunun tıbbi olarak veriye dayanması gerektiğini savundu.

Tutuklu sanıkların hangi suçtan yargılandıklarını anlaması için mütalaa verilmesi gerektiğini aktaran Erol, "Kim, neden tutuklu olduğunu bilsin, böylece savunmalarını rahat rahat yapsın istiyoruz. Bir, iki cümleyle verilen mütalaa sonrası savunmalar yapılıyor. Yalnızca iddianamenin bir benzeri olan Adli Tıp Kurumunun raporuna istinaden tutukluluk halinin devamına karar verilecek." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Renginar Molla'nın avukatı Mekail Önkol, müvekkilinin Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) dolandırması için birileriyle görüşmüş olması gerektiğini iddia etti.

Molla'nın doktorun verdiği talimatları yerine getirmekten başka görevi olmadığını savunan Önkol, müvekkili ile bu kurum arasında kurulan irtibatı anlamadığını, bu nedenle suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Yenidoğan çetesi davasında 'Adli Tıp Kurumu raporu' tartışması

FIRAT SARI ADLİ TIP RAPORLARINI REDDETTİ

Organize örgütü elebaşı olduğu iddia edilen, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar da Adli Tıp Kurumu raporlarını tıbbi rapor olarak değerlendirmediklerini belirtti.

Mantar, bu raporun kendileri için yok hükmünde olduğunu iddia ederek, "Mahkemenin açıklayacağı ara kararın da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

TGRT Haber
