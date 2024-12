Ebru öğretmeni vahşice katletti! Katil eşin internet araması kan dondurdu!

12 Aralık 2024 10:40 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:05

Konya'da ayrı yaşadığı öğretmen eşini vahşice katleden 47 yaşındaki Abdullah Küçüktaşdemir'in korkunç planı yapmadan önce internetten yaptığı aramalar ortaya çıktı. Olay günü Küçüktaşdemir eşinin ders vermeye gideceği adresin önünde beklediği ve cep telefonundan 'av bıçağı' araması yaptığı tespit edildi. İşte kan donduran olayın detayları...

Korkunç kadın cinayeti Konya​'da meydana geldi. Fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Ebru Küçüktaşdemir bir öğrencisine özel ders vermeye gittiği evin önünde, eşi Abdullah Küçüktaşdemir tarafından 22 yerinden bıçaklanarak vahşice katledildi.

Tutuklanan katil eş hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede katil zanlısı Küçüktaşdemir'in Eğitim Fakültesindeki eğitimini yarıda bıraktığı, üniversite mezunu olmamasına rağmen yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı belirtildi.

EŞİNE MESAJLA TEHDİTLER SAVURDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; İddianamede Abdullah Küçüktaşdemir'in daha öncede eşine yönelik tehdit ve şiddet olaylarını işlediği, bu nedenle hakkında soruşturma açıldığı, olay günü de eşine mesaj göndererek tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi. Katil zanlısının olayın meydana geldiği yerde oturan öğrenci velisini de olaydan önce telefonla arayıp, eşinin gelip gelmediğini teyit etmeye çalıştığı, ikametin bahçesine gelerek 1-1,5 saat eşini beklemeye başladığı, çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen eşinin defalarca bıçakladığı belirtildi.

"ÖLMEDİYSE BİR İKİ DAHA VURAYIM DA ÖLSÜN"

Katil zanlısının olay yerine gelen ve kendisine engel olmak isteyen kişilere, 'Ölmediyse, can çekişiyorsa bir iki daha vurayım, ölsün' dediği belirtildi. Abdullah Küçüktaşdemir'in telefonunda yapılan incelemelerde olay günü eşine yönelik, 'Ceza evinden başka yer mi var? Anandan korkup engel attın. Bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti şimdi. Aklın varsa Konya'yı terk et' yönünde tehdit mesajları attığı ortaya çıktı.

İNTERNETTE YAPTIĞI ARAMA KAN DONDURDU

Katil zanlısı Abdullah Küçüktaşdemir'in olay günü öğle saatlerinde cep telefonundan 'Av bıçağı Konya' şeklinde arama yaptığı da iddianamede yer aldı. Cumhuriyet Savcısı iddianamede katil zanlısının olay yerinde saatlerce beklediğini, bu esnada sükunetle sigarasını içtiğini, eşini soğukkanlı bir şekilde birçok bıçak darbesiyle öldürdüğünü, olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirtti.