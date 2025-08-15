Trump ve Putin'in kritik buluşması için saatler kaldı! İlklerin zirvesi olacak

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska'nın Anchorage kentinde buluşuyor. Ukrayna krizi zirvenin en önemli konusu olarak yer alacak. Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası ilk buluşma olmasından dolayı büyük önem taşıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump Alaska Anchorage'daki Elmendorf-Richardson askeri üssünde bir görüşme gerçekleştirecek. Peki bugüne kadar Rusya ve ABD arasında neler yaşandı? Görüşmede neler konuşulacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana konusu Ukrayna meselesi olacak, ancak Rus-Amerikan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi de dahil olmak üzere başka konular da ele alınacak.

İLK LİDER OLACAK



Liderlerin buluşma yeri Anchorage'daki Elmendorf-Richardson askeri üssü olacak. Görüşmelerin yerel saatle 11:30'da (Türkiye saatiyle 22:30) başlaması planlanıyor.

Bu, Rusya'nın Ukrayna'da özel operasyon başlatmasından bu yana iki ülke devlet başkanları arasında gerçekleşen ilk zirve ve bir Rus devlet başkanının 10 yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı ilk ziyaret. Putin aynı zamanda Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak.



ANA GÜNDEM: UKRAYNA



Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmelerin merkezinde Ukrayna krizinin çözümü olacağını söylemişti. Uşakov, bunun yanında barış ve güvenlik ile güncel uluslararası ve bölgesel meselelerin de ele alınacağını belirtmiş, görüşmeler başkanların baş başa toplantısıyla başlayacağını, ardından her iki taraftan beşer temsilcinin katıldığı heyet toplantıları yapılacağını bildirmişti.

Rus heyetini, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev temsil edecek.

Ayrıca Uşakov, Alaska’ya bir uzman grubunun da gönderileceğini, heyet görüşmeleri formatında devam edeceğini ve ardından Putin ile Trump ortak basın toplantısı düzenleyeceğini bildirmişti. Kremlin, görüşmelerin süresinin tartışmaların seyrine bağlı olacağını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirvenin hazırlık sürelerinin benzeri görülmemiş şekilde kısa olduğunu ve karşılıklı sinyallerin Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yapılan görüşmeden kaynaklandığını söylemişti. Peskov, Putin ve Trump’ın konuşmaya hazır olduğunu ve en karmaşık konuları da ele alacaklarını vurgulamıştı.



ZİRVEDEN BEKLENTİLER YOĞUN



Bazı uzmanlar ve analistler, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska'da yapacağı toplantıyı şimdiden tarihi olarak nitelendiriyor. Uzmanlar, gündeme silah kontrolü ve Arktik’te ortak araştırmalar gibi konuların gelebileceğini söyledi.

Bazı analistler, Putin ve Trump'ın, Washington'ın bazı yaptırımları kaldırma isteğini de görüşebileceğine inanıyor. Ayrıca analistler görüşmenin olumlu bir sonucunun Rusya ile ABD arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılması olabileceğine inanıyor.

Peskov, zirve sonrası herhangi bir belge imzalanmasının beklenmediğini, ancak başkanların ortak basın toplantısında anlaşmaların kapsamını açıklayacağını belirtti. Çin, Hindistan ve Türkiye zirveyi olumlu karşıladı; Avrupa ve Ukrayna’da ise iyimserlik paylaşılmadı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in görüşmeleri sabote etmek için provokasyonlar hazırladığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, çevrimiçi toplantı sonrası, Ukrayna barış görüşmelerinde önceliğin ateşkes olması gerektiğini söyledi. Merz, Kiev’in güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunda hemfikir olunduğunu ve Avrupa’nın görüşüne göre Ukrayna’nın Batı’dan uzun vadeli destek alması gerektiğini belirtti. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Trump’ın Avrupa ülkelerinin pozisyonunu anladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdürü Aleksey Fadeyev, Avrupa ve Kiev’in Ukrayna konusundaki görüşmesini hem siyasi hem de pratik açıdan önemsiz bir adım olarak nitelendirdi. Fadeyev, Avrupa’nın sözde Washington ve Moskova’nın çabalarını desteklediğini, ancak pratikte bu çabaları sabote ettiğini söyledi.

