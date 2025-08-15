Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Trump ve Putin'in kritik buluşması için saatler kaldı! İlklerin zirvesi olacak

İlklerin buluşması için saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Putin bugün Alaska'da bir araya gelecek. Tarihte Rusya'nın keşfettiği ancak ABD'ye satılan Alaska'daki buluşma yeri itibarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump ve Putin'in kritik buluşması için saatler kaldı! İlklerin zirvesi olacak
KAYNAK:
Sputnik
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 05:21
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 05:21

Başkanı ve Devlet Başkanı 'nın kentinde buluşuyor. krizi zirvenin en önemli konusu olarak yer alacak. Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası ilk buluşma olmasından dolayı büyük önem taşıyor.

Trump ve Putin'in kritik buluşması için saatler kaldı! İlklerin zirvesi olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump Alaska Anchorage'daki Elmendorf-Richardson askeri üssünde bir görüşme gerçekleştirecek. Peki bugüne kadar Rusya ve ABD arasında neler yaşandı? Görüşmede neler konuşulacak?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana konusu Ukrayna meselesi olacak, ancak Rus-Amerikan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi de dahil olmak üzere başka konular da ele alınacak.

Trump ve Putin'in kritik buluşması için saatler kaldı! İlklerin zirvesi olacak

İLK LİDER OLACAK

Liderlerin buluşma yeri Anchorage'daki Elmendorf-Richardson askeri üssü olacak. Görüşmelerin yerel saatle 11:30'da (Türkiye saatiyle 22:30) başlaması planlanıyor.
Bu, Rusya'nın Ukrayna'da özel operasyon başlatmasından bu yana iki ülke devlet başkanları arasında gerçekleşen ilk zirve ve bir Rus devlet başkanının 10 yıl aradan sonra ABD'ye yaptığı ilk ziyaret. Putin aynı zamanda Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak.


ANA GÜNDEM: UKRAYNA

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmelerin merkezinde Ukrayna krizinin çözümü olacağını söylemişti. Uşakov, bunun yanında barış ve güvenlik ile güncel uluslararası ve bölgesel meselelerin de ele alınacağını belirtmiş, görüşmeler başkanların baş başa toplantısıyla başlayacağını, ardından her iki taraftan beşer temsilcinin katıldığı heyet toplantıları yapılacağını bildirmişti.
Rus heyetini, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev temsil edecek.
Ayrıca Uşakov, Alaska’ya bir uzman grubunun da gönderileceğini, heyet görüşmeleri formatında devam edeceğini ve ardından Putin ile Trump ortak basın toplantısı düzenleyeceğini bildirmişti. Kremlin, görüşmelerin süresinin tartışmaların seyrine bağlı olacağını açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirvenin hazırlık sürelerinin benzeri görülmemiş şekilde kısa olduğunu ve karşılıklı sinyallerin Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yapılan görüşmeden kaynaklandığını söylemişti. Peskov, Putin ve Trump’ın konuşmaya hazır olduğunu ve en karmaşık konuları da ele alacaklarını vurgulamıştı.


ZİRVEDEN BEKLENTİLER YOĞUN

Bazı uzmanlar ve analistler, Rusya ve ABD liderlerinin Alaska'da yapacağı toplantıyı şimdiden tarihi olarak nitelendiriyor. Uzmanlar, gündeme silah kontrolü ve Arktik’te ortak araştırmalar gibi konuların gelebileceğini söyledi.
Bazı analistler, Putin ve Trump'ın, Washington'ın bazı yaptırımları kaldırma isteğini de görüşebileceğine inanıyor. Ayrıca analistler görüşmenin olumlu bir sonucunun Rusya ile ABD arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılması olabileceğine inanıyor.
Peskov, zirve sonrası herhangi bir belge imzalanmasının beklenmediğini, ancak başkanların ortak basın toplantısında anlaşmaların kapsamını açıklayacağını belirtti. Çin, Hindistan ve Türkiye zirveyi olumlu karşıladı; Avrupa ve Ukrayna’da ise iyimserlik paylaşılmadı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in görüşmeleri sabote etmek için provokasyonlar hazırladığını açıkladı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, çevrimiçi toplantı sonrası, Ukrayna barış görüşmelerinde önceliğin ateşkes olması gerektiğini söyledi. Merz, Kiev’in güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunda hemfikir olunduğunu ve Avrupa’nın görüşüne göre Ukrayna’nın Batı’dan uzun vadeli destek alması gerektiğini belirtti. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Trump’ın Avrupa ülkelerinin pozisyonunu anladığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdürü Aleksey Fadeyev, Avrupa ve Kiev’in Ukrayna konusundaki görüşmesini hem siyasi hem de pratik açıdan önemsiz bir adım olarak nitelendirdi. Fadeyev, Avrupa’nın sözde Washington ve Moskova’nın çabalarını desteklediğini, ancak pratikte bu çabaları sabote ettiğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin ve Trump'ın kritik zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna arasında yeni esir takası
ETİKETLER
#alaska
#vladimir putin
#Abd
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna
#Anchorage
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.