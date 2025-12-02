Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Elektrikli Skuter kuralları değişti! 2026'dan itibaren zorunlu olacak

Elektrikli Skuter yönetmeliği sil baştan değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; elektrikli skuterlere coğrafi çitleme, konum paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu getirildi. Ayrıca 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren işletmelerin kullandığı elektronik skuterlerde en az yüzde 30 yerli üretim şartı aranacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elektrikli Skuter kuralları değişti! 2026'dan itibaren zorunlu olacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 01:38
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 01:38

Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde çeşitli düzenlemelere gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi başlıklarda yeni hükümler getirildi.

Yapılan değişiklikle ‘coğrafi çitleme' tanımı yönetmeliğe eklendi. Coğrafi çitleme kapsamında, belirli alanlara giriş veya bu alanlarda yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak.

KONUM BİLGİSİ ZORUNLU OLUYOR

Yetki belgesi sahiplerinin e-skuterlerin seri, plaka ve ID numaralarını ve konum bilgilerini U-Net sistemine işleme zorunluluğu güçlendirildi. Buna göre; sürüşe başlanan skuterlerin konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin konumu anlık bildirilecek. Yönetmeliğe göre işletmeler, her ay düzenli olarak kaza ve şikayet verilerini U-Net'e iletecek.

İŞLETMECİLERİN İZİN SÜRESİ 2 YIL

E-skuter işletmecilerine verilen izin süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. Sürenin bitiminde yeni başvuru olmaması durumunda, harcın ödenmesi kaydıyla izin 1 yıl daha uzatılabilecek.

İşletmeler, bir ilçe veya bölgede toplam izinli skuter sayısının en az yüzde 70'ini (Kasım-Şubat döneminde yüzde 40), yüzde 130'undan fazlasını bulunduramayacak.

ÇAĞRI MERKEZİ, ÜCRET BİLGİSİ, ŞARJ DURUMU ZORUNLU...

İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet verecek bir çağrı merkezi veya aynı işlevi görecek mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi. Mobil uygulamalarda skuter konumu, şarj durumu, tahmini menzil, yasak bölgeler (coğrafi çitleme haritası), anlık ücret bilgisi, karbon ayak izi karşılaştırması gibi bilgilerin yer alacağı ara yüzler zorunlu olacak.

YÜZDE 30 YERLİ ÜRETİM ŞARTI

İşletmeler, hizmet verecekleri skuterlerin en az yüzde 30'unu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen yerli üreticilerden temin edecek. Bu hüküm, 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya girecek.

ETİKETLER
#yönetmelik
#Sınav G Irş Yerleri
#Elektrikli Skuter
#Coğrafi Çitleme
#Sürme Izni
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.