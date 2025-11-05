Esenyurt Belediyesi'nin görevden alınan belediye başkanı Ahmet Özer hakkında rüşvetten takipsizlik kararı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ahmet Özer'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "rüşvet almak" suçundan takipsizlik kararı verildi.
Takipsizlik kararında, şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın kendisine ait Bilginay firmasının Esenyurt Belediyesi'nde 2024'te aldığı ihalede, ihale sürecinde görevli memurlara, başkan ve başkan yardımcılarına rüşvet verdiğinin iddia edildiği kaydedildi.
Şüphelilerin alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettikleri belirtilen kararda, soruşturma kapsamında üzerlerine atılı "rüşvet almak" suçunu işlediklerine dair dava açmaya yeterli delil elde edilemediği ve iddiaların soyut nitelikte kaldığı aktarıldı.
Kararda, bu nedenlerle şüphelilerin üzerine atılı suça ilişkin kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ifade edildi.