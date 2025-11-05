Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Esenyurt Belediyesi'nin görevden alınan belediye başkanı Ahmet Özer hakkında rüşvetten takipsizlik kararı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "rüşvet almak" suçundan takipsizlik kararı verildi.

Esenyurt Belediyesi'nin görevden alınan belediye başkanı Ahmet Özer hakkında rüşvetten takipsizlik kararı
AA
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
23:48
|
05.11.2025
05.11.2025
23:48

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ahmet Özer'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında " almak" suçundan takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın kendisine ait Bilginay firmasının 'nde 2024'te aldığı ihalede, sürecinde görevli memurlara, başkan ve başkan yardımcılarına rüşvet verdiğinin iddia edildiği kaydedildi.

"YETERLİ DELİL ELDE EDİLEMEDİ"

Şüphelilerin alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini beyan ettikleri belirtilen kararda, soruşturma kapsamında üzerlerine atılı "rüşvet almak" suçunu işlediklerine dair dava açmaya yeterli delil elde edilemediği ve iddiaların soyut nitelikte kaldığı aktarıldı.

Kararda, bu nedenlerle şüphelilerin üzerine atılı suça ilişkin kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ifade edildi.

Ahmet Özer'in yargılandığı davada flaş gelişme!
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! İstenen cezalar belli oldu
ETİKETLER
#ihale
#rüşvet
#esenyurt belediyesi
#Suç Sorgusu
#Takipsizlik
#Gündem
