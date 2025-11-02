Eviniz fay hattının üzerinde mi? İzmir’de deprem riski en yüksek 10 ilçe belli oldu!

İZMİR’İN JEOLOJİK KABUSU: FAYLAR VE SIVILAŞMA TEHDİDİ

İzmir’deki deprem riskini belirleyen en önemli faktör, Ege Graben Sistemi'nden kaynaklanan Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) üzerindeki diri faylardır. Bu faylar arasında Tuzla Fayı, Seferihisar Fayı, Kemalpaşa Fayı ve Güzelbahçe Fayı gibi birçok diri hat, şehir merkezinden ve yerleşim yerlerinin altından geçmektedir. Ancak asıl yıkımı tetikleyen tehlike, bu faylara yakın sahil bölgelerinde görülen zemin sıvılaşmasıdır.

Zemin sıvılaşması, gevşek, suya doygun alüvyon zeminlerde deprem anında suyun açığa çıkmasıyla zeminin taşıma gücünü kaybetmesi anlamına gelir. Birçok uzman, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli gibi deniz kenarındaki düz alanların, yeraltı su seviyesinin yüksek olması ve kalın alüvyon tabakalarından oluşması nedeniyle bu sıvılaşma riskini taşıdığını belirtiyor. Bina, yıkılmadan devrilme ya da batma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.