Eviniz fay hattının üzerinde mi? İzmir’de deprem riski en yüksek 10 ilçe belli oldu!

30 Ekim 2020 depreminin acı tecrübesiyle birlikte, İzmir’de deprem gerçeği sürekli sıcaklığını koruyor. MTA ve akademik çalışmaların güncel verilerine göre, kentin en kritik riskli ilçeleri; zemin sıvılaşması, alüvyon yapısı ve diri fay hatlarının doğrudan geçtiği güzergahlar nedeniyle alarm veriyor. İşte İzmir’de zemin etüdü ve yapı güvenliği açısından en çok dikkat edilmesi gereken 10 kritik ilçe ve bölge!
Ege’nin incisi İzmir, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda aktif deprem kuşağında bulunmasıyla da Türkiye'nin en kritik şehirlerinden biridir. Özellikle 2020 Seferihisar depremi, fay hattına uzak olsa bile zemin sıvılaşması nedeniyle Bayraklı ve Bornova gibi ilçelerde yıkıcı etkiler yaratabileceğini gösterdi. Bu nedenle İzmirlilerin bilmesi gereken en önemli şey, sadece kentin deprem bölgesinde olduğu değil, aynı zamanda yaşadıkları ilçenin zemin yapısının ve üzerindeki yapı stoğunun ne durumda olduğudur. AFAD, MTA ve akademik çalışmaların verileri, İzmir’in risk haritasını net bir şekilde ortaya koyuyor.
İzmir’deki deprem riskini belirleyen en önemli faktör, Ege Graben Sistemi'nden kaynaklanan Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) üzerindeki diri faylardır. Bu faylar arasında Tuzla Fayı, Seferihisar Fayı, Kemalpaşa Fayı ve Güzelbahçe Fayı gibi birçok diri hat, şehir merkezinden ve yerleşim yerlerinin altından geçmektedir. Ancak asıl yıkımı tetikleyen tehlike, bu faylara yakın sahil bölgelerinde görülen zemin sıvılaşmasıdır.
Zemin sıvılaşması, gevşek, suya doygun alüvyon zeminlerde deprem anında suyun açığa çıkmasıyla zeminin taşıma gücünü kaybetmesi anlamına gelir. Birçok uzman, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli gibi deniz kenarındaki düz alanların, yeraltı su seviyesinin yüksek olması ve kalın alüvyon tabakalarından oluşması nedeniyle bu sıvılaşma riskini taşıdığını belirtiyor. Bina, yıkılmadan devrilme ya da batma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.
İzmir'de, hem fay hattına yakınlık hem de zemin özellikleri nedeniyle en yüksek risk altında bulunan ve acil yapısal inceleme gerektiren 10 kritik ilçe ve bölge şunlardır:
Deprem, önlenemez bir doğa olayıdır. Ancak bilinçli ve kapsamlı bir hazırlıkla zararı en aza indirmek mümkündür.
İzmir'in deprem gerçeğiyle yaşamak, bilinçli ve hazırlıklı olmayı gerektirir. Bu listeler ve haritalar, sadece korku salmak için değil, harekete geçmek için birer çağrıdır. Yaşadığınız yerin riskini bilmek, binanızın sağlamlığını sorgulamak ve sürekli hazırlıklı olmak, geleceğinizi güvence altına almanın ilk adımıdır.