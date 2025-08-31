Menü Kapat
30°
Gaziantep'te parka silahlı saldırı! O anlar kameraya yansıdı

Gaziantep'te parkta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi. Cinayeti gerçekleştiren ve olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 30 Ağustos tarihinde 'in ilçesine bağlı Bülbülzade Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli şahıs ve arkadaşları, 2 motosikletle olay yerine gelen 4 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Vurularak yere yığılan genç ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan M.A. isimli genci hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Gaziantep'te parka silahlı saldırı! O anlar kameraya yansıdı

VURULDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli şahısların parka yaklaşarak M.A. ve arkadaşlarına silahlı saldırıda bulundukları, M.A.'nın vurulduğu ve arkadaşının ise silahla karşılık verdiği anlar yer aldı.

Gaziantep'te parka silahlı saldırı! O anlar kameraya yansıdı

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 2 si M.A.'nın arkadaşı, 1'i saldırganlara yardım eden şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheliyi olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

Gaziantep'te parka silahlı saldırı! O anlar kameraya yansıdı

