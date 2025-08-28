Otele silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada

Şanlıurfa'da geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişiler, plakası belirlenemeyen minibüs ile otelin önüne gelerek binaya doğru ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği otelin dış camları zarar gördü. Şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Otelin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların kaçış güzergahını belirledi. Yapılan operasyonla olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan silahlı saldırı kamerada.