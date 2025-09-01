Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Hakkı Alkan’ın saksı fırlatma olayı büyüyor! Avukat İbrahim Güllü mobbing sürecini anlattı

Ülkemizde faaliyet gösteren bir internet sitesinin sahibi Hakkı Alkan, bir çalışanıyla yaşadığı tartışma sonrasında fırlattığı saksı ile gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan bu olaydan sonra en fazla merak edilen konuların başında; Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbinge girer? Mobbinge maruz kalan kişiler nereye başvurabilir? Gibi sorular geldi. Tgrthaber.com’a konuşan Av. İbrahim Güllü, tüm bu soruların cevaplarını etraflıca anlattı. İşte ses getirecek röportajın detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hakkı Alkan’ın saksı fırlatma olayı büyüyor! Avukat İbrahim Güllü mobbing sürecini anlattı
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 17:41

ShiftDelete adındaki internet sitesinin sahibi olan Hakkı Alkan, çalışanı Samet Jankovic’e ofiste saksı fırlattığı görüntülerle gündeme bomba gibi düştü. Olay sonrası açıklama yapan Jankovic, darp raporu aldığını ve sürecin mahkemede olduğunu belirtirken, Alkan ise kendisini“Sinirlerime hakim olamayarak yanımdaki çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım, kendisine denk geldi." diyerek savunmuştu. Sosyal medyayı ikiye bölen bu olay sonrasında, Jankovic'in avukatları Hakkı Alkan'a dava açarak 5 milyon TL tazminat talebinde bulundu.

Hakkı Alkan’ın saksı fırlatma olayı büyüyor! Avukat İbrahim Güllü mobbing sürecini anlattı

Hakkı Alkan-Samet Jankovic kavgası sonrasında, nedir? Hangi davranışlar mobbinge girer? Mobbinge maruz kalan kişiler nereye başvurabilir? soruları oldukça merak konusu oldu. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, tüm merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar...

Hakkı Alkan’ın saksı fırlatma olayı büyüyor! Avukat İbrahim Güllü mobbing sürecini anlattı

Mobbing nedir?

İSPATLAMAK ÇOK ZOR!

İşçilerin, işverenleri tarafından yaptıkları iş hakkında uğradıkları zorbalık olarak da tanımlanabilecek mobbing iş hukukunun ispat açısından en zor bölümlerindendir. Mobbing bir grup ya da kişinin diğer çalışanlara karşı yaptığı‘psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit’şekliyle belirli bir kişinin hedef alınıp, çalışmalarını düzenli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, çalışmaları olarak da tanımlanabilmektedir. Kişinin kendisine mobbing uygulandığını öne sürebilmesi için bazı unsurların olayda mevcut olması gerekmektedir.

Hakkı Alkan’ın saksı fırlatma olayı büyüyor! Avukat İbrahim Güllü mobbing sürecini anlattı

-Yıldırma, zorbalık etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır.

-Kişinin uğradığı mobbingin iş yerinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

-Kişiye yapılan mobbing gizli veya açık olabilir

-Mobbing planlı bir şekilde gerçekleştirmelidir.

-Düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

-Bilerek ve isteyerek yapılmalıdır.

-Mobbinge maruz kalan kişinin kişiliğinde, mesleki durumunda ya da sağlığında bir zarar meydana gelmelidir.

Çalışanların işyerlerinde yaşadığı her olumsuz durum mobbing olarak algılanmamaktadır.Yukarıdaki unsurlardan bazıları olayda mevcut olsa dahi yaşanan durum mobbing olarak tanımlanamayabilir.

Hakkı Alkan’ın saksı fırlatma olayı büyüyor! Avukat İbrahim Güllü mobbing sürecini anlattı

Hangi davranışlar mobbinge girer?

-Konuşurken sözün kesilmesi,

-İşçinin işini yapmasın engel olma,

-İşçinin işten ayrılmasına ve uzaklaşmasına yönelik davranışlar,

-Lakap takma, cinsel tacizde bulunma

-Sözlü ya da yazılıtehdit etme

-Kaba ve kötü sözlerle kişiyi rencide etme

-İşçinin bulunduğu konumu küçümseyerek sürekli eleştiride bulunmak,

-İşçinin göreviyle alakasız görevler verilmesi,

-İşçinin çalışma verimliliğini etkilemek adına motivasyonunu düşürmeye yönelik davranışlar,

-Konuşurken sözünün kesilmesi,

Ve buna benzer işçiye yapılan fiziksel ve psikolojik baskılar mobbing kapsamına girmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü de mobbingi; “bir veya bir grup işçiyi sabote etmek için yapılan, zalimce, kötü niyetli, intikamcı, aşağılayıcı ve eleştirici tavırlarla kendini gösteren davranış biçimi” şeklinde tanımlanmaktadır.

Hakkı Alkan’ın saksı fırlatma olayı büyüyor! Avukat İbrahim Güllü mobbing sürecini anlattı

MOBBİNG SAYILAN DAVRANIŞLAR GÖZ ARDI EDİLİYOR!

Mobbingde, hedef alınan kişinin şerefine, kişiliğine, karakterine, inancına, değerlerine, yeteneklerine, tecrübelerine, birikimlerine, düşüncelerine, etnik kökenine, biçimine, kültür ve benzeri yönlerine topluca bir saldırı söz konusudur. Bu saldırı, dedikodu ve söylenti çıkarma, iftira atma, toplum önünde küçük düşürme, hafife alma, karalama, kötüleme ve yok sayma gibi kişiyi zihinsel, ruhsal, fiziksel ve bedensel olarak etkileyebilecek eylemlerle yapılmaktadır.

Hakkı Alkan’ın saksı fırlatma olayı büyüyor! Avukat İbrahim Güllü mobbing sürecini anlattı

Z kuşağı olarak tabir ettiğimiz gençliğimizin çalışma şartlarında daha keyfi ve rahat olmak istediklerini gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla sıkı çalışma şartlarına karşı psikolojik olarak daha kolay etkilendiğini söyleyebiliriz. Mobbing tabii ki kabul edilebilir bir tarafı bulunmamakla birlikte ekonomik şartlar altında mobbing sayılabilecek birçok davranışın çalışanlar tarafından da sineye çekildiği, göz ardı edildiğini söylemek mümkündür.

Mobbinge maruz kalanlar nereye başvurabilir?

-Kamu Denetçiliği Kurumu,

-İşçi ise iş akdini feshedip, haklarını almak için dava açabilir

-Alo 170,

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

-İl, İlçe İnsan Hakları Kurulları’na

-TBMM,

-Cumhurbaşkanlık İletişim Merkezi (CİMER),

-Kamu Görevlileri Etik Kurulu,

-Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na başvurabilirler.

ETİKETLER
#Teknoloji
#Yaşam
#mobbing
#Etik Kurallar
#Iş Zemini Şiddeti
#Hakkı Alkan
#Samet Jankovic
#Çalışma Hukuku
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.