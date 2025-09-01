Hakkı Alkan’ın saksı fırlatma olayı büyüyor! Avukat İbrahim Güllü mobbing sürecini anlattı

ShiftDelete adındaki internet sitesinin sahibi olan Hakkı Alkan, çalışanı Samet Jankovic’e ofiste saksı fırlattığı görüntülerle gündeme bomba gibi düştü. Olay sonrası açıklama yapan Jankovic, darp raporu aldığını ve sürecin mahkemede olduğunu belirtirken, Alkan ise kendisini“Sinirlerime hakim olamayarak yanımdaki çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım, kendisine denk geldi." diyerek savunmuştu. Sosyal medyayı ikiye bölen bu olay sonrasında, Jankovic'in avukatları Hakkı Alkan'a dava açarak 5 milyon TL tazminat talebinde bulundu.

Hakkı Alkan-Samet Jankovic kavgası sonrasında, Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbinge girer? Mobbinge maruz kalan kişiler nereye başvurabilir? soruları oldukça merak konusu oldu. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, tüm merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar...

Mobbing nedir?

İSPATLAMAK ÇOK ZOR!

İşçilerin, işverenleri tarafından yaptıkları iş hakkında uğradıkları zorbalık olarak da tanımlanabilecek mobbing iş hukukunun ispat açısından en zor bölümlerindendir. Mobbing bir grup ya da kişinin diğer çalışanlara karşı yaptığı‘psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit’şekliyle belirli bir kişinin hedef alınıp, çalışmalarını düzenli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, çalışmaları olarak da tanımlanabilmektedir. Kişinin kendisine mobbing uygulandığını öne sürebilmesi için bazı unsurların olayda mevcut olması gerekmektedir.

-Yıldırma, zorbalık etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır.

-Kişinin uğradığı mobbingin iş yerinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

-Kişiye yapılan mobbing gizli veya açık olabilir

-Mobbing planlı bir şekilde gerçekleştirmelidir.

-Düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

-Bilerek ve isteyerek yapılmalıdır.

-Mobbinge maruz kalan kişinin kişiliğinde, mesleki durumunda ya da sağlığında bir zarar meydana gelmelidir.

Çalışanların işyerlerinde yaşadığı her olumsuz durum mobbing olarak algılanmamaktadır.Yukarıdaki unsurlardan bazıları olayda mevcut olsa dahi yaşanan durum mobbing olarak tanımlanamayabilir.

Hangi davranışlar mobbinge girer?

-Konuşurken sözün kesilmesi,

-İşçinin işini yapmasın engel olma,

-İşçinin işten ayrılmasına ve uzaklaşmasına yönelik davranışlar,

-Lakap takma, cinsel tacizde bulunma

-Sözlü ya da yazılıtehdit etme

-Kaba ve kötü sözlerle kişiyi rencide etme

-İşçinin bulunduğu konumu küçümseyerek sürekli eleştiride bulunmak,

-İşçinin göreviyle alakasız görevler verilmesi,

-İşçinin çalışma verimliliğini etkilemek adına motivasyonunu düşürmeye yönelik davranışlar,

Ve buna benzer işçiye yapılan fiziksel ve psikolojik baskılar mobbing kapsamına girmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü de mobbingi; “bir veya bir grup işçiyi sabote etmek için yapılan, zalimce, kötü niyetli, intikamcı, aşağılayıcı ve eleştirici tavırlarla kendini gösteren davranış biçimi” şeklinde tanımlanmaktadır.

MOBBİNG SAYILAN DAVRANIŞLAR GÖZ ARDI EDİLİYOR!

Mobbingde, hedef alınan kişinin şerefine, kişiliğine, karakterine, inancına, değerlerine, yeteneklerine, tecrübelerine, birikimlerine, düşüncelerine, etnik kökenine, yaşam biçimine, kültür ve benzeri yönlerine topluca bir saldırı söz konusudur. Bu saldırı, dedikodu ve söylenti çıkarma, iftira atma, toplum önünde küçük düşürme, hafife alma, karalama, kötüleme ve yok sayma gibi kişiyi zihinsel, ruhsal, fiziksel ve bedensel olarak etkileyebilecek eylemlerle yapılmaktadır.

Z kuşağı olarak tabir ettiğimiz gençliğimizin çalışma şartlarında daha keyfi ve rahat olmak istediklerini gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla sıkı çalışma şartlarına karşı psikolojik olarak daha kolay etkilendiğini söyleyebiliriz. Mobbing tabii ki kabul edilebilir bir tarafı bulunmamakla birlikte ekonomik şartlar altında mobbing sayılabilecek birçok davranışın çalışanlar tarafından da sineye çekildiği, göz ardı edildiğini söylemek mümkündür.

Mobbinge maruz kalanlar nereye başvurabilir?

-Kamu Denetçiliği Kurumu,

-İşçi ise iş akdini feshedip, haklarını almak için dava açabilir

-Alo 170,

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

-İl, İlçe İnsan Hakları Kurulları’na

-TBMM,

-Cumhurbaşkanlık İletişim Merkezi (CİMER),

-Kamu Görevlileri Etik Kurulu,

-Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na başvurabilirler.