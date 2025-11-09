Harşit Çayı'na düşen tavuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kategoriler
Gümüşhane Karşıyaka Mahallesi'nde Harşit Çayı’na düşen ve bulunduğu yerden çıkamayan tavuğu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinden Mustafa Soydaş, merdiven yardımıyla çaya inerek tavuğu bulunduğu yerden aldı. Kurtarılan tavuk daha sonra sahibine teslim edildi.