Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Eylül ayı yağmurlarla birlikte geldi. Sonbaharın başlamasıyla Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hafta sonu İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 6 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporuna göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Düzce, Bolu ve Kütahya için sarı kodlu uyarı yaparak gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Ayrıca Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor. Bu illerde yağışların öğleden sonra şiddetli biçimde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış beklenen bu şehirlerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Yağmurun beklendiği İstanbul'da da valilikten vatandaşlara uyarı geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Düzce, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.