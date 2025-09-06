Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde yağmur etkili olacak. 8 il için sarı kodlu alarm veren Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok kente saat verip sağanak uyarısı yaptı. Sel ve su baskınlarına karşı da tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte 6 Eylül Cumartesi günü hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 07:23
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 07:26

Eylül ayı yağmurlarla birlikte geldi. Sonbaharın başlamasıyla yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hafta sonu İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için gök gürültülü uyarısı yapıldı.

Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 6 Eylül 2025 tarihli raporuna göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat

8 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Düzce, Bolu ve Kütahya için sarı kodlu yaparak gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Ayrıca Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor. Bu illerde yağışların öğleden sonra şiddetli biçimde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Kuvvetli yağış beklenen bu şehirlerde ani , su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN YAĞMUR UYARISI

Yağmurun beklendiği İstanbul'da da valilikten vatandaşlara uyarı geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu yakasında başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

https://x.com/TC_istanbul/status/1963906118134198659

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU (6 EYLÜL 2025)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BURSA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ÇANAKKALE °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu
  • EDİRNE °C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu
Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 27°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ °C, 33°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR °C, 32°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
  • MUĞLA °C, 31°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 34°C Parçalı bulutlu
  • ANTALYA °C, 29°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BURDUR °C, 31°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 32°C Parçalı bulutlu
Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANKARA °C, 30°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA °C, 31°C Parçalı bulutlu
  • NEVŞEHİR °C, 30°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Düzce, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DÜZCE °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
  • SİNOP °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den yağış ve sonbahar havası uyarısı: Yağmurlukları çıkarmanın zamanı geldi!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • AMASYA °C, 34°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ARTVİN °C, 28°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 29°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Havada sağanak alarmı! Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 26°C Parçalı bulutlu
  • KARS °C, 26°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ETİKETLER
#Türkiye
#hava durumu
#yağmur
#sel
#sağanak
#gök gürültüsü
#Uyarı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.