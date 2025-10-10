Hayvanlar dere yatağında balçığa saplandı! İtfaiye ekipleri yardıma yetişti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan vatandaşa ait 3 inek, otlandığı esnada Afrin Çayı'nda dere yatağında balçığa saplandı. Balçığa saplanan ineklerini kurtarmakta başarılı olamayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin özverili müdahalesiyle 3 inek kurtarıldı. İnekler sahibine teslim edilirken, hayvanları kurtarılan vatandaş da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.