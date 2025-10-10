Adana Lezzet Festivali ücretsiz mi 2025? Kaç gün süreceği duyuruldu

10 Ekim ile 12 Ekim aralığında gerçekleşecek olan 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Gidecek olanlar ise yol tarifini ve konumunu merak ediyor.

ADANA LEZZET FESTİVALİ ÜCRETSİZ Mİ 2025?

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde bu yıl "Kuşaktan Kuşağa" teması ile dokuzuncusu organize edilen "Uluslararası Adana Lezzet Festivali" programı başladı. Esnaf, "Geçen yıl 500 bin şiş et tüketilmişti bu sene ise geçen yıla oranla en az yüzde 50 daha fazla et tüketimi bekliyorum" ifadelerini kullandı. Festivale giriş ücretsiz olacak.

ADANA LEZZET FESTİVALİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Kebapçı esnaf Yaşar Aydın, "10-11-12 Ekim'de tüm dünyayı Adana'ya bekliyoruz. 9 sene önce bu festivalin ilk yapıldığı zamanı bilirim. O yıllarda ne kadar az katılım olduğunu hatırlıyorum. Her sene katılım sayısı arttı. Dünyada böyle bir festival yok. Bizim lezzetlerimiz, sıcak kanlılığımız ve Adana insanının misafirperverliği hiçbir yerde yok" ifadelerini kullandı. 10 Ekim'de başlayan festival 12 Ekim'e kadar devam edecek.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NEREDE 2025?

10-12 Ekim aralığında gerçekleşecek olan Adana Lezzet Festivali için heyecan sürüyor. Bu yıl Merkez Park Lezzet Sahnesi'nde gerçekleşecek olan festivale binlerce kişi gelecek.