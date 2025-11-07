Menü Kapat
Editor
 | Banu İriç

HSK'ye yeni üye: Havvanur Yurtsever'in seçilmesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliğine (HSK) Havvanur Yurtsever'in seçilmesi yayımlandı. TBMM'de üç turlu oylamayla Yurtsever göreve seçilmişti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 00:55
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 00:55

Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliğine () seçilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi () kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM'DE SEÇİM YAPILDI

TBMM Genel Kurulu’nda Hakim ve Savcılar Kurulu için hukuk dalındaki öğretim üyeleri ve avukatlar arasından üye seçimi yapılmıştı. Seçime Havvanur Yurtseven, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı katılmıştı. 306 milletvekilinin katıldığı birinci oylamada Yurtseven 245, Ergüneş 22 ve Yağcı 24 oy alırken, 15 oy ise geçersiz sayılmıştı. 303 milletvekilinin oy kullandığı ikinci oylamada ise Yurtsever 191, Ergüneş 65 ve Yağcı 36 oy alırken, 11 oy da geçersiz sayılmıştı. Havvanur Yurtsever ve İsmail Ergüneş'in yarıştığı üçüncü tur oylamada, ad çekme usulüne göre Havvanur Yurtsever seçildi HSK üyeliğine seçilmişti. Bugün ise Havvanur Yurtsever’in HSK üyeliğine seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

