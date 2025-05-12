İBB Meclisinde metrobüs kazasıyla ilgili soru yağmuru: Beyaz yol tartışması

Beylikdüzü’nde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme taşındı. Kazanın ardından ortaya atılan bakım ve denetim ihmali iddiaları, AK Parti’li Meclis Üyesi İbrahim Akın’ın soru önergesiyle yeniden tartışmaya açıldı. Meclis’te sunulan önergede, teknik arızaların yanı sıra sistemsel zafiyetlere dikkat çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin mayıs ayı ilk oturumunda, Beylikdüzü’nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili kapsamlı bir soru önergesi verildi.

Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleşen oturumda söz alan AK Parti’li Meclis Üyesi İbrahim Akın, İstanbul’un en yoğun ulaşım ağı olan metrobüs hattında yaşanan bu trajik kazanın ardındaki ihmalleri gün yüzüne çıkarmak ve kamu güvenliğine dair kurumsal sorumlulukları sorgulamak amacıyla önerge sundu.

Kazanın ardından ortaya çıkan bulguların yalnızca bir teknik arıza değil, bakım ve denetim süreçlerindeki derin sorunları da işaret ettiğini belirten Akın, tanık ifadelerine dikkat çekerek, bazı metrobüslerde ön paneldeki arıza uyarılarına rağmen sefere devam edildiğini, şoförlerin yaptıkları bildirimlere ise "Yetkimiz yok" yanıtının verildiğini söyledi. Ayrıca beton yol uygulamasının araç güvenliğini olumsuz etkilediğine dair iddiaların da kamuoyuna yansıdığını dile getirdi.

METROBÜS KAZASIYLA İLGİLİ SORULAR YÖNELTİLDİ

Haramidere Sanayi Durağı’nda gerçekleşen kazayla ilgili teknik soruşturma yürütülüp yürütülmediğini soran Akın, şu soruları yöneltti:

Kazaya karışan araçların son bakım tarihleri nedir?

Bu araçlar hangi yüklenici firmaya aittir?

Firma hakkında daha önceki kazalarla bağlantılı herhangi bir cezai işlem uygulanmış mıdır?

2019-2025 arasında metrobüs hattında kaç ölümlü ya da yaralanmalı kaza yaşanmıştır?

Bu kazalara ilişkin soruşturmalarda hangi idari veya mali yaptırımlar uygulanmıştır?

BEYAZ YOL RAPORU SORULDU

Akın ayrıca, İETT’nin bakım hizmeti aldığı firmayla sözleşmenin halen yürürlükte olup olmadığını da sordu. Firmanın son beş yılda aldığı ceza ve ihtar sayısına dikkat çeken Akın, “Beyaz yol uygulamasının fren mesafesi, yol tutuşu ve lastik aşınması üzerindeki etkilerini içeren teknik bir rapor hazırlandı mı? Bu rapor kamuoyuyla paylaşılacak mı?” sorularını yöneltti.

Metrobüs şoförlerinin arıza bildirimlerine rağmen işlem yapılmadığına dair ifadeleri olduğunu hatırlatan Akın, bu sistemin yeniden yapılandırılıp yapılandırılmadığını ve şoförlerin teknik uyarılara müdahale yetkisinin açıkça tanımlanıp tanımlanmadığını da gündeme taşıdı.

Oturumu yöneten İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise bu tür kazalarda savcılık ve İETT Teftiş Kurulu’nun derhal devreye girdiğini, gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirtti.

Yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.