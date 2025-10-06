Ankaray kapalı mı? 6 Ekim EGO Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 5 Ekim 2025 Pazar günü akşam saatlerinde Ankaray'ın geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu. Ankaray'ın Emek istasyonunda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliğini düşünülerek, hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için bu kararın alındığı belirtilmişti.

Bugün (6 Ekim 2025 Pazartesi) Ankaray'ı kullanacak olan vatandaşlar tarafından Ankaray kapalı mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

ANKARAY KAPALI MI 6 EKİM?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün seferler planlandığı gibi devam edeceği belirtilmişti. Henüz EGO Genel Mdüürlüğü tarafından yeni bir açıklama yapılmadı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından 5 Ekim Pazar günü yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Ankaray Emek İstasyonunda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır. Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür eder, gelişmeleri resmi duyuru kanallarımızdan paylaşacağımızı bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANKARAY NE ZAMANA ÇILACAK 6 EKİM?

Ankaray seferlerinin bugün planlandığı gibi devam edeceği belirtildi. Konuyla ilgili EGO Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.