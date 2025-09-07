İstanbul Emniyet Müdürlüğü okullarda alınacak tedbirleri açıkladı

İstanbul Valiliği'nin tedbirleri duyurmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim döneminde okul ve çevrelerinde alınacak tedbirlerini açıkladı.

39 İLÇEDE AKTİF GÖREV

Açıklamada polis sorumluluk bölgesinde bulunan okulların güvenliğini sağlamak amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan değerlendirmelere göre öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için kapsamlı emniyet tedbirleri planlandığı belirtildi. Yapılan değerlendirmelere göre; bazı okullarda sabit olarak Okul Kolluk Görevlisinin görevlendirildiği, bazı okullarda ise Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisinin belirli periyotlarla ziyaretler gerçekleştirerek güvenlik tedbirlerini takip etmesinin planlandığının belirtildiği açıklamada, "Bunun yanı sıra, asayiş ve trafik yoğunluğu fazla olan okullarda ise öğrencilerin güvenli şekilde giriş-çıkış yapabilmeleri için belirlenen saatlerde resmi ve sivil polis ekipleri görevlendirilmiştir. Okul çevrelerinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en hızlı şekilde müdahale ederek yerinde çözüme kavuşturmak amacıyla, sürekli denetim ve kontrol mekanizması sağlamak üzere Mobil Okul Timleri (MOT), Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede aktif olarak görevlerine devam edeceklerdir. Her Eğitim Öğretim yılında olduğu gibi bu Eğitim Öğretim yılında da öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak için; Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik, Trafik, Önleyici ve Kaçakçılık Şube Müdürlükleri başta olmak üzere tüm ilçe emniyet müdürlüklerinin ilgili birimlerinin katılımıyla, okul çevrelerinde düzenli ve yoğunlaştırılmış uygulamalar gerçekleştirilecektir. Çocuk Şube Müdürlüğünün koordinesinde yapılacak olan bu uygulamalar; okulların açıldığı ilk günden itibaren başlayacak, eğitim-öğretim süresi boyunca devam edecektir" denildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILMASI TEDBİRİ

Yasadışı ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışmalara da yer verilen açıklamada, "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçak tütün, elektronik sigara ve benzeri yasadışı ürünlerin satışının engellenmesi, Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele edilmesi, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheli şahıs, araç, park, bahçe, kafe, kahvehane, metruk bina, oyun salonu, alkol satışı ve sunumu yapılan mekanlar gibi umuma açık yerlerin denetlenmesi ve mevzuata aykırı hareket eden kişi ve iş yerlerine gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması, Trafik unsurlarınca ise okul servis araçlarının düzenli kontrolleri ve okul önlerinde trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.