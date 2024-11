Temizlikçi kadına cinsel saldırı ve şantaj! Çıplak görüntülerini çekip eşine göndermekle tehdit etti

12 Kasım 2024 15:21 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:02

İstanbul'da temizliğe gittiği ev sahibi tarafından çıplak görüntülerinin çekildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını iddia eden yabancı uyruklu O.R. isimli kadın, İbrahim G. hakkında şikayette bulundu .Cinsel saldırıya uğrayıp tehdit edildiğini belirten kadın ev sahibinin kendisine attığı mesajları da delil olarak gösterdi. Şüpheli İbrahim G. ise iddiaları reddedip O.R. ile arasında gönül ilişkisi olduğunu ve kendisine para vermediği için böyle bir iftira attığını belirtti. İşte mide bulandıran olayın detayları...

İstanbul’da meydana gelen mide bulandıran olayda O.R isimli kadın temizliğe gittiği evin sahibi İbrahim G. hakkında cinsel saldırı ve tehdit suçlamasıyla şikayetçi oldu. 2 ay önce İbrahim G.’nin evine temizliğe gittiğini belirten O.R. evi temizledikten sonra ev sahibi İbrahim G.'ni kendisine kahve teklifi ettiğini ve kahveyi içtikten sonrasını hatırlamadığını iddia etti. O.R "Uyandığımda üzerimdeki kıyafetler çıkmış ve yatak odasında uzanır vaziyetteydim. Kalkar kalkmaz üzerimi giyinip çıktım evinden. Hem kıyafetlerimin üzerimde olmamasından hem de daha sonraki konuşmalarından bana o gün cinsel saldırı eyleminde bulunmuş olabileceğini düşünüyorum." dedi.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ İDDİASI

Daha sonra şüphelinin kendisinin çıplak görüntülerini çektiğini belirten O.R., "Benim çıplak vaziyette görüntülerimi çektiğini söyledi ve bu görüntüleri eşime göndermekle tehdit etmeye başladı. Bu tehditlerini telefon üzerinden sözlü olarak yaptı. Akabinde yaklaşık 2 aydır bu durumu eşime söylemekle tehdit ederek benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Ben her seferinde korktuğum için görüşmek zorunda kaldım.”

"KOCANA ELİMDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ATARIM"

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, O.R., yaklaşık 3 defa görüştüğünü belirterek "Her görüşmemizde cinsel birliktelik yaşadık. Bu görüşmeler şahsın ikametinde oldu. Bu cinsel birliktelikler ben korktuğum için gerçekleşti. Daha sonrasında şahıs bana Whatsapp üzerinden "Benimle görüşeceksin kocana elimdeki görüntüleri atarım" şeklinde beyanlarda bulundu. Kendisi ile yaklaşık 2 aydır Whatsapp'tan yazışırız. Olaya tanığım yoktur. Aydınlatılmış rızama dayalı olarak İbrahim G. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Şahıs hakkında önleyici tedbir karan talebim vardır." dedi.

CİNSEL TACİZ İDDİALARINI REDDETTİ

O.R isimli kadının şikayetinin ardından ifadesi alınan İbrahim G.’nin iddiaları reddetti. O.R ile gönül ilişkisi yaşadığını belirten İbrahim G.,kendi rızasıyla cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. İbrahim G., birlikte çekilmiş içki içerken fotoğraflarının mevcut olduğunu ve bu fotoğrafları tahkikat dosyasına konulmasını istediğini söyledi.

TEHDİT MESAJLARINI KABUL ETTİ

O.R.’nin beyan ettiği şekilde kendisine ait müstehcen fotoğrafı olmadığını belirten İbrahim G. “2 ay kadar önce kendisine ikametimde kahve içirip bayıltmak suretiyle cinsel saldırı eylemim olmadı, bu şekilde bir olay hiç gerçekleşmedi. Çıplak görüntüler ile şahsı tehdit veya şantajda bulunmadım. Benden maddi menfaat elde etmek istediğini anlayınca da şahısla ayrıldık şahıs da kendisine para vermediğim gerekçesi ile benden şikayetçi olmuş olabilir. Mesajlaşmalar bana aittir mesajda bahsettiğim para kendisine daha önce elden borç vermiş olduğum paradır, ayrılınca da kendisinden bu parayı talep ettim. Eşine göndermekle tehdit etmiş olduğum mesajlar da bana aittir. Şahıs daha önce de beni bu şekillerde tehdit ettiği için benden uzaklaşması niyetiyle bu mesajları gönderdim.” dedi.

BİRİ SERBEST KALDI DİĞERİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Şikayet üzerine ifadesi alınan şüpheli İbrahim G., emniyette ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalışma ve oturma izni dolduğu belirlenen yabancı uyruklu O.R. ise sınır dışı edilmek üzere Göçmen Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.