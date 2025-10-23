Menü Kapat
 Merve Yaz

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Milyarlık projede tek o ağaç kurtuldu

İstanbul'da Haliç kıyısında yükselen lüks projede ağaç katliamından sadece bir ağaç kurtulabildi. Eski ve yeni uydu görüntüleri incelendiğinde onlarca ağacın kesildiği alanda sadece tek bir ağacın beton fore kazıklar üzerinde kurumuş halde durduğu görüldü.

'da yapımı süren lüks bir turizm projesinde onlarca ağacın kesilmesinin ardından tarihi özelliğe haiz tek ağaç, 28 tane beton fore kazıklarla oluşturulan 100 metrekarelik alanda korunuyor. Beton blokların arasında sütün gibi oluşturulmuş toprak alanda tek kalan yaşlı ağaç, adeta doğanın betona karşı verdiği mücadeleyi simgeliyor.

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Milyarlık projede tek o ağaç kurtuldu

KAZIKLARLA ÇEVRİLDİ

Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki 'fore kazıklarla' çevrili ağaç, beton yığınlarının ortasında adeta dimdik duran sessiz bir tanık niteliğinde. sahasının ortasında onlarca metre yükseklikte tek başına kalan ağacın bakımının nasıl yapılacağı da tartışma konusu olurken, yapraklarının kuru kalması dikkat çeken tarihi ağacın bakımı hakkında kimse bilgi sahibi değil.

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Milyarlık projede tek o ağaç kurtuldu

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgedeki ağaçların kesilmesinin tek tanığı olarak nitelendirilen yaşlı ağaç dron ile havadan da görüntülendi. Yüzlerce yıllık olduğu tahmin edilen ağacın bakımının yapılmaması ise tartışma konusu oldu.

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Milyarlık projede tek o ağaç kurtuldu

BAŞKA YERE TAŞINMASI YASAK

Yapımı süren projelerde şantiyenin ortasında tek kalan ağacın "anıt ağaç" statüsünde olup olmadığı ise merak ediliyor. Anıt ağaçlar, yaşları, türleri, boyutları ya da tarihi değerleri nedeniyle koruma altına alınan doğal varlıklar olarak kabul ediliyor. Bu ağaçlar, yalnızca bulundukları bölgenin ekolojik dengesine değil, kültürel mirasına da katkı sağlıyor. Anıt ağaçların kesilmesi ve başka bir yere taşınması kesin olarak yasak.

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Milyarlık projede tek o ağaç kurtuldu

Söz konusu ağaç, bugün lüks projelerin yükseldiği İstanbul'un denizcilik tarihine yön veren eski tersane bölgesinde yer alıyor. Yıllar boyunca İstanbul'un denizcilik tarihinin kalbi olan, kentin sanayi hafızasında özel bir yere sahip eski tersane bölgesi, uzun yıllar boyunca gemi bakım ve onarım faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet verdi. Ancak son yıllarda bölge, lüks otellerin, alışveriş alanlarının ve ofislerin yükseldiği dev projelerle birlikte hızla dönüşüme uğradı.

