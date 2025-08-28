Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 847 bin hap el geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ve 290 kilogram ham madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
07:57
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
07:57

İçişleri Bakanı sosyal medyada yaptığı açıklamada, Zeytinburnu ve Sarıyer’de imalatçılarına yönelik operasyonun detaylarını paylaştı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 847 bin hap el geçirildi

847 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen sonucu 847 bin 600 adet hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 847 bin hap el geçirildi

"BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETİYORUZ"

Bakan Yerlikaya son 3 günde ve ’da yaklaşık 2 milyon 350 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımında, "Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 847 bin hap el geçirildi
