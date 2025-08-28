İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 847 bin hap el geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, Zeytinburnu ve Sarıyer’de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonun detaylarını paylaştı.

847 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon sonucu 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 2 şüpheli tutuklandı.

"BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETİYORUZ"

Bakan Yerlikaya son 3 günde İstanbul ve Konya’da yaklaşık 2 milyon 350 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı ve uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımında, "Gençler geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.