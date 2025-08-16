Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
28°
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Kanserle mücadelede yeni dönem! Bakanlık harekete geçti! SMS ile bilgilendirilecek

Türkiye'de en çok görülen sağlık sorunlarından biri olan kanserle ilgili, bakanlık harekete geçti. Buna göre, yeni uygulamayla birlikte ücretsiz yapılan kanser taramaları için vatandaşlara kısa mesaj (SMS) gönderilecek.

Kanserle mücadelede yeni dönem! Bakanlık harekete geçti! SMS ile bilgilendirilecek
Dünya genelinde en çok görülen ölümlü sorunlarından biri olan kanserle ilgili Türkiye'de yeni bir döneme giriliyor. Erken teşhisin oldukça önemli olduğu edilen türlerinde tedavi başarısı artarken, hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi yükseliyor. Bu kapsamda daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımın artırılması için kısa mesaj () ile bilgilendirme uygulaması hayata geçirildi.

Kanserle mücadelede yeni dönem! Bakanlık harekete geçti! SMS ile bilgilendirilecek

ÜCRETSİZ TARAMA

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi ile serviks (rahim ağzı) kanseri taraması ve 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir gaitada gizli kan testi ile kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması yapılıyor. Bu taramalar, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ile mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor.

Kanserle mücadelede yeni dönem! Bakanlık harekete geçti! SMS ile bilgilendirilecek

15 MİLYON KİŞİYE MESAJ

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulama kapsamında meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, serviks (rahim ağzı) kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderecek. 1 ay süreyle kademeli olarak gönderilecek olan kısa mesajlarda, hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak.

Kanserle mücadelede yeni dönem! Bakanlık harekete geçti! SMS ile bilgilendirilecek

SMS için seçilen yaklaşık 15 milyon kişiyi, kanser taramaları için belirlenen yaş aralığındakiler oluşturuyor. İçlerinde daha önce kanser taramalarına katılmış olanlar da bulunuyor.

