Kara Kuvvetleri’nde bir ilk! T-155 TTA Entegre Panter Obüsü envantere girdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Topçu sınıfı ihtiyaçlarına yanıt veren, yenilikçi ve yüksek operasyonel değere sahip bir çözüm olarak öne çıkan T-155 Panter Silah Sistemi projesi olan 8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre T-155 TTA Entegre Panter Obüsü, ASFAT ana yükleniciliğinde yerli mühendislik birikimi ve sanayi iş birliğiyle geliştirildi.

SÜREÇLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün (AFGM) idari sorumluluğunda ASFAT ana yükleniciliğinde, ASELSAN, BMC ve MKE alt yükleniciliğinde yürütülen 8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre T-155 Panter Silah Sistemi projesi kapsamında prototip kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri başarıyla tamamlandı.

T-155 TTA Entegre Panter Obüsü, BMC tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen 8x8 taktik tekerlekli araç üzerine, çekili Panter Obüsünden sökülen ve MKE tarafından modernize edilen 155 mm’lik Silah Sistemi ve ASELSAN tarafından geliştirilen Atış Kontrol Sisteminin entegre edilmesinden oluşuyor. Projenin entegrasyon faaliyetleri ise 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

KALİFİKASYON SÜRECİ ÜÇ YILA YAKIN SÜRDÜ



Üç yıla yakın süren kalifikasyon sürecinde, prototip ile 20 bin kilometreden fazla farklı arazi şartlarında sürüş, farklı atış senaryolarında 350 adete yakın atış gerçekleştirdi. İlave olarak çevresel koşul testlerinin de içinde bulunduğu farklı performans testlerine tabi tutulan T-155 TTA Entegre Panter Obüsü kalifikasyon süreci tamamlanmış oldu.



8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre T-155 Panter Silah Sistemi, Topçu sınıfına ait bir silah sistemi olarak tasarlandı ve üretildi. Panterler, geliştirilmiş mobilize yeteneği sayesinde muharebe unsurlarında etkili, doğru ve zamanında ateş desteği sağlıyor; düşman unsurlarını baskı altına alma, etkisiz hâle getirme görevlerini başarı ile ifa edebiliyor. Sistemin en belirgin özelliği 8x8 taktik tekerlekli aracın hareket kabiliyeti sayesinde hızlı bir şekilde mevzi alıp sahip olduğu atış kontrol sistemiyle uzun menzilli isabetli atış yapabilmesi. Bu özellikleri sayesinde T-155 TTA Entegre Panter modern kara harekâtında tercih edilen bir topçu sınıfı silah sistemi konumuna yükseliyor.

SÖZLEŞME 2020 YILINDA İMZALANDI



Proje kapsamında 2020 yılında AFGM ile ASFAT arasında sözleşme imzalanmış, 2021 yılının Kasım ayında takvim başlanarak ve 2022 yılının Kasım ayında Prototip entegrasyon faaliyetler bitmişti. Prototip ile ilk atışlı testler 2022 yılının Aralık ayında gerçekleştirilmişti. Kasım 2025 itibarıyla muayene faaliyetleri tamamlanan T-155 TTA Entegre Panter Obüsü Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girerek seri üretimi başladı.