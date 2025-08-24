Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Karadeniz kıyılarında alarm! 'Acil önlem alınmalı' uyarısı

Karadeniz sahilleri alarm veriyor. Vatandaşların doğayı umursamayarak bıraktığı çöpler tehlikeli boyutlara ulaştı. KTÜ’den Doç. Dr. Yahya Terzi, Karadeniz kıyılarındaki araştırmada plajların yüzde 90’ının kirli ya da çok kirli olduğunu açıkladı. Terzi, acil önlem alınması konusunda uyardı.

Karadeniz kıyılarında alarm! 'Acil önlem alınmalı' uyarısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 10:34

İnsan eliyle doğaya bırakılan çöp ve plastikler, özellikle kıyılarında deniz canlıları ve ekosistem için tehlikeli boyutlara ulaştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yahya Terzi ve ekibi, Türkiye kıyılarında yaptıkları araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaştı. İncelemelere göre plajların yüzde 90’ı kirli ya da çok kirli düzeyde. Bazı bölgelerde ise neredeyse her adımda bir çöp görülüyor.

Karadeniz kıyılarında alarm! 'Acil önlem alınmalı' uyarısı

EN TEMİZ VE EN KİRLİ PLAJLAR

İstanbul Sarıyer Kısırkaya Plajı en temiz bölge olurken, en fazla çöp Artvin Kopmuş Plajı’nda kaydedildi. Bartın, Samsun, Kastamonu ve Trabzon kıyılarında da yoğun tespit edildi.

Karadeniz kıyılarında alarm! 'Acil önlem alınmalı' uyarısı

PLASTİK VE İZMARİT BAŞI ÇEKİYOR

Toplanan 29 bini aşkın atığın yüzde 88’i plastikten oluşuyor. Sigara izmaritleri, tek kullanımlık plastikler, şişe kapakları ve ambalaj atıkları en çok rastlanan çöpler arasında. Ayrıca cam kırıkları, şırınga ve kesici metal parçaları gibi insan sağlığına doğrudan tehdit oluşturan atıklar da bulundu.

Karadeniz kıyılarında alarm! 'Acil önlem alınmalı' uyarısı

"SINIR TANIMAYAN" KİRLİLİK

Doç. Dr. Terzi, Karadeniz’in yarı kapalı yapısı ve sınırlı su sirkülasyonu nedeniyle kirliliğe daha duyarlı olduğunu belirterek, “Bir ülkeden denize ulaşan çöp diğer ülkenin kıyısına taşınabiliyor. Bu yüzden sorun uluslararası boyutta” dedi.

Karadeniz kıyılarında alarm! 'Acil önlem alınmalı' uyarısı

ÇÖZÜM: KAYNAĞINDA ÖNLEME

Avrupa Birliği’nin 2050 hedefi, deniz çöplerini metrekarede 1 adedin altına düşürmek. Ancak Karadeniz’de bu hedefin zor göründüğünü söyleyen Terzi, iklim değişikliğinin de sorunu büyüttüğünü vurguladı:

"Öncelikli yapılması gereken, çöplerin kaynağında engellenmesi. Aksi halde tek başına temizlik çalışmaları yeterli etki yaratmaz."

ETİKETLER
#kirlilik
#karadeniz
#deniz kirliliği
#Plastik Atık
#İzmarit Kirliliği
#Sağlık Tehlikesi
#Gündem
