Karadeniz kıyılarında alarm! 'Acil önlem alınmalı' uyarısı

İnsan eliyle doğaya bırakılan çöp ve plastikler, özellikle Karadeniz kıyılarında deniz canlıları ve ekosistem için tehlikeli boyutlara ulaştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yahya Terzi ve ekibi, Türkiye kıyılarında yaptıkları araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaştı. İncelemelere göre plajların yüzde 90’ı kirli ya da çok kirli düzeyde. Bazı bölgelerde ise neredeyse her adımda bir çöp görülüyor.

EN TEMİZ VE EN KİRLİ PLAJLAR

İstanbul Sarıyer Kısırkaya Plajı en temiz bölge olurken, en fazla çöp Artvin Kopmuş Plajı’nda kaydedildi. Bartın, Samsun, Kastamonu ve Trabzon kıyılarında da yoğun kirlilik tespit edildi.

PLASTİK VE İZMARİT BAŞI ÇEKİYOR

Toplanan 29 bini aşkın atığın yüzde 88’i plastikten oluşuyor. Sigara izmaritleri, tek kullanımlık plastikler, şişe kapakları ve ambalaj atıkları en çok rastlanan çöpler arasında. Ayrıca cam kırıkları, şırınga ve kesici metal parçaları gibi insan sağlığına doğrudan tehdit oluşturan atıklar da bulundu.

"SINIR TANIMAYAN" KİRLİLİK

Doç. Dr. Terzi, Karadeniz’in yarı kapalı yapısı ve sınırlı su sirkülasyonu nedeniyle kirliliğe daha duyarlı olduğunu belirterek, “Bir ülkeden denize ulaşan çöp diğer ülkenin kıyısına taşınabiliyor. Bu yüzden sorun uluslararası boyutta” dedi.

ÇÖZÜM: KAYNAĞINDA ÖNLEME

Avrupa Birliği’nin 2050 hedefi, deniz çöplerini metrekarede 1 adedin altına düşürmek. Ancak Karadeniz’de bu hedefin zor göründüğünü söyleyen Terzi, iklim değişikliğinin de sorunu büyüttüğünü vurguladı:

"Öncelikli yapılması gereken, çöplerin kaynağında engellenmesi. Aksi halde tek başına temizlik çalışmaları yeterli etki yaratmaz."