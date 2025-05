Trafik Kanunu Meclis'te! Bunu yapan yandı: Ağır para cezaları geliyor

Karayolları Trafik Kanunu Meclis'e gönderildi. Kanun teklifinde trafik cezalarının artırılması, sosyal medyada ihlalleri özendirmek için paylaşanlara para cezası, motorlu bisikletlerine sigorta altına alınması gibi önemli maddeler yer aldı. AK Parti, hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Meclis Başkanlığı'na sundu.

AĞIR CEZALAR YOLDA

TRT Haber Muhabiri Nursima Özonur, Meclis’e sunulan trafik kanun teklifine ilişkin detayları paylaştı. Özonur’un açıklamaları şu şekilde: “Aslında bu teklif üzerinde İçişleri Bakanlığı uzun süredir çalışıyordu. Geçtiğimiz dakikalarda AK Parti tarafından hazırlanan önemli teklif Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Trafik güvenliğinin sağlanması için önemli adımlar atılıyor. Teklif 36 maddeden oluşuyor. Son 5 yılda trafik kazalarından kaynaklı can kayıpları toplum güvenliğine karşı işlenen diğer suçlardan kaynaklı can kayıplarının iki katından fazla. Trafikte kazalardan dolayı can kayıplarının önüne geçebilmek için teklif hazırlandı. Detaylarına bakacak olursak uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere rekor miktarda para cezaları verilecek. Bu miktar 150 bin TL olacak. Bu cezayı alanlar 5 yıl boyunca sürücü belgeleri iptal edilecek, araçları trafikten men edilecek.

Yapılacak psikoteknik değerlendirmeler sonucunda ise bu sürücüler tekrar ehliyet kursuna gidecek ve gerekli sınavlar sonucunda ehliyet alabilecek. Ancak 5 yıl süre ile ehliyetlerine el konulacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE 80 BİN LİRA CEZA

Kırmızı ışık ihlali yapılan sürücülere para cezaları artırılıyor. İlk ihlalde para cezası ihlali 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL olacak. 3 ve daha fazla ihlalde 80 bin TL’ye kadar para cezası verilecek.

HER İHLALDE KADEMELİ ARTACAK

Seyir halinde cep telefonu ya da farklı haberleşme cihazları ile uğraşanlara da cezalar var. Bunun cezası 5 bin TL. Bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlalinde para cezası her defasında 20 bin TL olarak uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetine el konulacak.

DENETİMDEN KAÇANLARA 200 BİN TL CEZA

Aynı zamanda sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde tüm uyarılara rağmen dur ikazına uymayanlara 200 bin TL para cezası verilecek. Bu kişilerin sürücü belgelerine 60 gün süre ile el konulacak. Araçları da 60 gün süre boyunca trafikten men edilecek.

Düzenlemede yer alan diğer önemli bir madde de radar tespit cihazını araçlarında kullanan sürücülere yönelik olacak. Bu sürücülere 370 bin TL para cezası verilecek.

Teklifte şu maddeler yer aldı:

MADDE 1:

Otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde genel zabıta olarak görevlendirilebilmesi, Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzman erbaş ve diğer statülerdeki personelin de trafik birimlerinde görevlendirilebilmesi amacıyla değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 2:

Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren üç iş günü içinde tescil edilme zorunluluğu getirilmektedir. Sahibi vefat eden araçların mirasçıları adına 90 gün içerisinde tescil edilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

MADDE 3:

Trafikten çekili araçların trafikte kullanıldığının tespiti halinde uygulanacak olan idari para cezası artırılmakta ve çekildiği tarih itibari ile motorlu taşıt vergisinin ödenmesi hususunda düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 4:

Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapanlara uygulanacak olan idari para cezası artırılmakta ve bu araçlara trafikten men hususu getirilmektedir. Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye uygulanacak olan idari para cezası artırılmakta ve bu sürücülerin sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınması ve bu araçlara trafikten men hususu getirilmektedir. Başka bir araca ait tescil plakasını/geçici tescil plakasını veya sahte plakayı takan veya kullananlara uygulanan idari para cezası artırılmakta ve bu sürücülerin sürücü belgesinin geri alınması ve bu araçlara trafikten men hususu getirilmektedir.

MADDE 5:

Tescil edilmeden trafiğe çıkarılan araçlara uygulanacak olan idari para cezası artırılmakta ve bu sürücülerin sürücü belgesinin geri alınması ve bu araçlara ayrıca trafikten men hususu getirilmektedir.

MADDE 6:

Belediye sınırları içerisinde ticari amaçla kullanılacak olan çekici, kamyon, otobüs cinsi araçlara takograf zorunluluğu getirilmektedir. Kamyon, çekici, minibüs ve otobüslere hız sınırlayıcı cihaz zorunluluğu getirilmektedir. Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı cihazlarda manipülasyon yapmaya uygulanacak olan idari para cezası artırılmakla birlikte sürücü belgesinin geçici süre ile geri alınması hususu getirilmektedir. Başkasına ait sürücü kartı kullanımı ve bozuk veya geçersiz sürücü kartını kullananlara uygulanacak olan idari para cezası artırılmakla birlikte sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması hususu getirilmektedir.

MADDE 7:

Araçlar üzerinde mevzuata uygun olmayarak yapılan değişikliklere uygulanacak olan idari para cezası artırılmaktadır. Abarth egzoz kullanan sürücülere uygulanacak olan idari para cezası artırılmaktadır. Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi/yan koruma çerçevesi/devrilmeye karşı koruyucu yapı bulunması zorunlu olan araçlarda bu techizatların bulunmaması halinde uygulanacak olan yaptırım ağırlaştırılmaktadır.

MADDE 8:

Özel yüklerin taşınması ile trafiğe çıkışları özel izne bağlı araçlara verilecek izinle ilgili kural getirilmekle birlikte özel yüklerin taşınmasında trafik zabıtası desteğinin alınması halinde destek verilecek her gün için bir hizmet bedelinin alınması ve bu miktarın genel bütçeye gelir olarak kaydedilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 9:

Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde motorlu araçları kullananlar ile sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara uygulanacak olan idari para cezası artırılmaktadır.

MADDE 10:

Kamyon, çekici ve tankerlerin çok şeritli yollarda belirli şeritleri kullanmaları zorunlu hale getirilmekte; bu kurallara aykırı davrananlara idari para cezası ve trafikten men yaptırımı getirilmektedir.

Ters yönde araç kullanma, makas atma, trafiği durduracak şekilde şerit değiştirme gibi davranışlara uygulanacak cezalar artırılmakta; bu eylemlere karşı sürücü belgesi geçici olarak geri alınmakta ve araç trafikten men edilmektedir.

Ayrıca, trafikte başka aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inerek saldırı amaçlı yaklaşmak yasaklanmakta, bu fiillere hem idari yaptırım hem de şartların oluşması halinde TCK kapsamında işlem öngörülmektedir.

MADDE 11:

Kolluğun uyarı ve işaretlerine rağmen dur ikazına uymayarak kaçanlara uygulanacak olan idari para cezası artırılmakta ve geçici olarak sürücü belgesi geri alma ile bu araçlara trafikten meni hususu getirilmektedir. Kırmızı ışık kuralını uymayanlara kademeli olarak ağırlaşan idari para cezası ile birlikte sürücü belgesinin geçici süre ile geri alınması getirilmektedir.

MADDE 12:

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içerisinde iki ve daha fazla kez alkollü bir şekilde araç kullanımında uygulanacak olan idari para cezası artırılmaktadır.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımına uygulanacak olan idari para cezası artırılmakta ve sürücü belgesinin iptal edilmesi hususu getirilmektedir.

Kolluğun test yapmasını reddedenlere uygulanacak olan idari para cezası artırılmakta ve sürücü belgesinin geri alınma süresi artırılmaktadır.

Ticari amaçla taşımacılık yapan sürücülerin beş yıl içerisinde üç kez alkollü bir şekilde araç kullanması veya test yapılmasını reddetmesi halinde sürücü belgesinin iptali hususu getirilmektedir.

MADDE 13:

Ülkemizin taraf olduğu ve 22/8/1999 tarihli ve 99/13276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)” çerçevesinde ticari araç sürücülerinin çalışma ve dinlenme süresi ihlallerinde öngörülen emsal ihlallerin mevzuatımızla uyumlaştırılması amacıyla yapılan ihlale göre uygulanacak olan idari para cezası artırılmaktadır. Bu şekilde araç kullanmasına müsaade eden araç işletenlerine de uygulanacak olan idari para cezası artırılmaktadır.

MADDE 14:

Hız ihlallerinin kilometre bazlı aşımına göre kademeli olarak artan idari para cezası uygulaması getirilmekte ve belirlenen kilometre bazlı aşımlarda ayrıca sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınması uygulaması getirilmektedir.

MADDE 15:

Ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine engel olanlara uygulanacak olan idari para cezası artırılmakla birlikte bu kişilerin geçici olarak sürücü belgesinin geri alınması ve bu kişilerin kullandığı araçların trafikten men hususu getirilmektedir.

Diğer geçiş üstünlüğü bulunan araçların geçişine engel olanlara uygulanacak olan idari para cezası artırılmaktadır.

MADDE 16:

Takip mesafesine uymayanlara uygulanacak olan idari para cezası artırılmaktadır.

MADDE 17:

Kavşaklarda geçiş önceliği kuralını uymayanlara uygulanacak olan idari para cezası artırılmaktadır.

MADDE 18:

Ağırlık ve boyutları bakımından karayolunda sürülmesi özel izne bağlı olan araçları izin almadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan kullananlara uygulanacak olan yaptırım ağırlaştırılmaktadır. Yetkililerce yapılacak ağırlık ve boyut denetimlerini engelleyen araçların sürücüsüne veya işletenine uygulanacak olan idari para cezası artırılmaktadır.

MADDE 19:

Tüm araç cinslerine kış lastiği uygulaması getirilmesi hususu Valiliklerin kararına bırakılması amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Karlı ve buzlu günler için karayolunda seyreden araçlarda, kar zinciri veya patinaj önleyici ekipman bulundurmayan, kullanmayan ve bu ekipmanların kullanılmaması nedeniyle karayolu üzerinde kalarak trafik akışına engel olan araçlara uygulanacak olan idari para cezası belirlenmektedir.

MADDE 20:

Motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların akrobatik hareketlere kullanılmasına uygulanacak olan idari para cezası artırılmakta, geçici olarak sürücü belgesi geri alma getirilmekte ve bu araçlara trafikten men hususu getirilmektedir.

MADDE 21:

Drift yapanlara uygulanacak olan idari para cezası artırılmaktadır.

MADDE 22:

İzin alınmadan koşu ve bisiklet yarışları düzenleyenlere uygulanacak olan idari para cezası belirlenmekte ve karayolunda yarış yapanlara idari para cezası ile birlikte geçici olarak sürücü belgesi geri alınması ve araç trafikten men hususu getirilmektedir.

MADDE 23:

Geçiş üstünlüğü hakkının gereksiz kullanımı halinde uygulanacak olan ceza artırılmaktadır.

MADDE 24:

Araçta kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinleyenlere uygulanacak idari para cezası artırılmakla birlikte Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulunduran ve kullananlara uygulanacak idari para cezası artırılarak bu araçlara trafikte men hususu getirilmektedir.

MADDE 25:

Seyir halinde cep telefonu kullanımı uygulanan ceza tutarının artırılması, bu kuralın bir yıl içerisinde ikinci ve üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda ceza tutarlarının artırılarak uygulanması, bu kuralın geriye dönük bir yıl içerisinde 3 kez ve daha fazla ihlali nedeniyle hakkında işlem yapılan sürücülerin sürücü belgelerinin her seferinde 30 gün süreyle geri alınması ve geri alınan sürücü belgelerinin teslimi için ek yükümlülükler getirilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 26:

Emniyet kemeri ve koruma başlığı (kask) kullanımının artırılması amacıyla ceza tutarlarının artırılması ve bu hükümlerin bir yıl içerisinde ikinci ve üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda ceza tutarlarının artırılarak uygulanması, geriye dönük bir yıl içerisinde 3 kez emniyet kemeri ihlali nedeniyle hakkında işlem yapılan sürücülerin sürücü belgelerinin geri alınması ve geri alınan sürücü belgelerinin teslimi için ek yükümlülükler getirilmesi, ayrıca 15 yaşını doldurmamış çocukların gerekli koruyucu tertibat kullanımı hususunda sürücülere yükümlülük getirilmekte ve bu kapsamda cezai düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 27:

Maddi hasarlı trafik kazalarında kaza yerinin terk edilmesi ve kaza delillerinin karartılmasının engellenmesi amacıyla yaptırımın ağırlaştırılması, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izin almadan ayrılmak fiili için hapis cezası öngörülmesi ayrıca sürücü belgesi geri alma işleminin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için bu yetkinin trafik zabıtasına verilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 28:

Motorlu bisikletlerin de zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına alınması amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 29:

Trafik idari para cezası karar tutanaklarına personelin adı ve soyadı yerine sicilinin yazılması hususunda düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 30:

Yabancı kişilerin ülkemizde Türk plakalı kiralık araçları kullanırken kendilerine uygulanan trafik idari para cezalarının söz konusu cezaların tebliğ edilememesi nedeniyle tahsilinde sıkıntılar yaşanması ve bu sıkıntıların giderilmesi amacıyla tahsil edilemeyen para cezalarının bu kişilerin ülkeye tekrar girişleri halinde tahsil edilmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 31:

Yapılan düzenlemeyle, kiralık araçlarda trafik kural ihlallerine ilişkin cezaların araç sahibi yerine, aracın kiralama süresi boyunca sorumluluğu üstlenen kiralayana düzenlenmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 32:

Şehiriçi yolcu taşımacılığında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen araç ve sürücülerinin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırarak yolcuların güvenliğinin sağlanması, muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi, ayrıca şehir içi ticari yolcu taşımacılığının bir düzen içerisinde yürütülmesi amacıyla çalışma izni/ruhsatı almadan yapılacak taşımacılıklar için uygulanacak olan idari para cezası artırılmakta, sürücü belgesi geri alma ile bu araçlara uygulanan trafikten men yaptırım süresi artırılmaktadır.

MADDE 33:

Yapılan trafik kural ihlalinin sosyal medya veya internet yoluyla övmek veya özendirmek amacıyla paylaşanlara idari para cezası uygulanması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 34:

Takograf bulundurma ve kullanma zorunluluğu bulunmayan, ancak 31. maddede yapılan değişiklik ile zorunluluk getirilen taşıtlara mevzuata uygun olarak belirtilen tarihlerle kademeli bir geçişin sağlanması, yapılan düzenlemelerin tekerrür hesaplamalarında dikkate alınmaması amacıyla düzenleme yapılmaktadır.