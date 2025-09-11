KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

"HEPİNİZE HAYIRLI OLSUN"

Bakan Aşkın Bak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın"

https://x.com/OA_BAK/status/1966034056564400252

KYK 2. DÖNEM YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

KYK yurt sonuçları 11 Eylül Perşembe günü açıklanırken adayların kayıt süresinin sona ermesinin ardından 2. dönem yedek başvurularının alınması bekleniyor. Şu an için GSB tarafından herhangi bir açıklama bulunmazken önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.